Doramitzi González perdió su beca y no compitió en Río 2016

RIO DE JANEIRO, Brasil

Doramitzi González apostó todo en la natación de los Juegos Paralímpicos de Río 2016; incluso, perdió su beca universitaria, pero "una estupidez" la alejó de la posibilidad de una medalla en los Juegos en Brasil. Los encargados no registraron al equipo 4x50 mixto por llegar tarde.

"En lo personal yo dejé de lado infinidad de cosas; una de esas, mis estudios académicos en la UVM (Universidad del Valle de México) campus Coyoacán, que por los entrenamientos arduos y campamentos perdí mi beca escolar; lo dejé casi todo por lograr una meta, un sueño, mi sueño, y que te lo arrebaten así no es justo", compartió en Facebook.

Entre lágrimas, Doramitzi denunció, a través de un video, que perdió la oportunidad de dar a México una presea por "personas que no saben".

"Me duele mucho porque ellos no me van a dar todo lo que me tocaba, y nosotros íbamos a pelear una medalla. No se vale que esto pase, porque entrenas tanto y te rompen tus sueños por una estupidez: el llegar tarde".

Incluso, la abanderada mexicana Nely Miranda, campeona mundial de natación, no participó por la misma situación junto a Gustavo Sánchez, Raúl Martínez y Valeria López.