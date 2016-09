México pierde oportunidad de medalla… ¡por no registrar a nadadores!

RÍO DE JANEIRO, Brasil

Doramitzi González, entre lágrimas, denunció que perdió la oportunidad de dar a México una medalla en el relevo 4x50 mixto en natación de los Juegos Paralímpicos Río 2016 por "personas que no saben".

La nadadora, multicampeona en Juegos desde Sídney 2000, dijo que "aplastaron su sueño", en un video que compartió en su cuenta de Facebook.

"Estoy muy triste porque se iba a nadar el relevo 4x50 mixto. Resulta que llegaron tarde a la alberca y no les aceptaron el relevo y ya no lo pudimos inscribir. Esto pasa por llevar a gente que no sabe, y perdimos una medalla.

"Me duele mucho porque ellos no me van a dar todo lo que me tocaba, y nosotros íbamos a pelear una medalla. No se vale que esto pase, porque entrenas tanto y te rompen tus sueños por una estupidez: el llegar tarde", dijo.

Hasta el momento, la natación mexicana no ha cosechado medallas en la justa brasileña; sin embargo, la delegación ya cuenta con tres preseas: dos oros (Judo, lanzamiento de bala) y plata (lanzamiento de jabalina).