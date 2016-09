Transporte en Río, culpable del no registro de nadadores

Ciudad de México

El responsable del deporte adaptado de la Conade, Samuel Pérez, indicó que por problemas en el transporte no se alcanzó a dejar el registro de los atletas que participarían en el relevo 4x50 mixtos de los Juegos Paralímpicos en Río 2016.

"Es una situación muy lamentable. Hoy se tenía que confirmar la inscripción, el relevo estaba inscrito totalmente, esto se hizo desde la DRM, que fue el día 28 cuando se hizo el registro de México, y ahora se tenía que confirmar. El día de ayer, hasta las 11 de la noche, los entrenadores, Team Leader, estuvieron viendo quiénes iban en la eliminatoria y quiénes iban ya a la parte final. Hoy, de las 7:30 a las 8:30 horas, se tenía el tiempo para meter el registro.

"El tema de transporte aquí está muy difícil, ha habido muchas quejas por parte de muchos países en el sentido de que el transporte está deficiente y se le han ido a muchos países, o las finales o el entrenamiento o llegan corriendo a la competencia y, por un tema de transporte, Team Leader de México de natación no alcanzó a entregar el registro a la hora que ellos indicaban, que era a las 8:30, llegó 8:35", declaró Pérez.

Por su parte, Liliana Suárez, presidenta del Comité Paralímpico Mexicano (COPAME), indicó que el tema del transporte ya los ha perjudicado anteriormente.

"Pues tenemos aquí un tema muy complicado de transporte, parece ser que no llegaron a tiempo al registro del relevo; y bueno, hicimos todo lo posible, estuvimos viendo a la gente del IPC explicándoles la situación porque no es un tema que no nada más nos ha ocurrido a nosotros, les ha ocurrido a otros países. Desafortunadamente no nos resolvieron a favor el tema. El día de ayer tuvimos una situación, que hicieron cuatro horas para llegar a una sede porque el transporte no sabía el recorrido; entonces sí andaba el profesor de triatlón un poquito preocupado, lo manifestó, se han tomado las medidas; sin embargo, hoy sí se salió de control y nosotros hicimos todo lo posible hablando con la gente del IPC para poder ver qué se podía hacer, porque era un tema que nos estaba afectando de manera directa y que finalmente también era parte de la responsabilidad que tienen al momento del transporte", explicó.