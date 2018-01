El patinador mexicano que cautivó al mundo con rutina de Juan Gabriel

Ciudad de México

Donovan Carrillo es un patinador mexicano que se dio a conocer en el 2016 por escoger la canción "Hasta que te conocí" de Juan Gabriel para una rutina que presentó en Japón; aunque a muchos les gustó a otros no tanto, pues en ese entonces acababa de fallecer el cantautor y pensaron que se estaba colgando de su fama.

"Después de que yo patiné, la gente me comenzó a decir que me estaba colgando de la fama de Juan Gabriel, pues yo no lo hice con esa intención, yo ya la tenía planeada anteriormente y desgraciadamente coincidió con el fallecimiento de Juan Gabriel", comentó el deportista de 18 años.

Esta canción la comenzó a practicar desde inicios del 2016, algo que hacía en honor de su madre, de quien conoció esta canción, ya que desde muy pequeño era la música que escuchaba su familia; motivo por el cual decidió coreografiar.

"Esta canción nació porque siempre desde pequeños escuchamos música de Juan Gabriel y de muchos otros artistas mexicanos que mi mamá y mi abuelita escuchaban, pues era normal en mi casa, despertar y escuchar la música de Juan Gabriel", expresó Donovan vía telefónica para La Afición.

Gracias a su rutina que se hizo viral en las redes sociales fue que Donovan se dio a conocer en México como en diferentes partes del mundo.

"Fue una idea hacer esta canción para mi mamá, la decidí desde el mes de febrero de 2016 y la fui trabajando con mi entrenador, me hizo la rutina y se dio que desgraciadamente falleció Juan Gabriel antes de que yo compitiera en Japón, se dio a conocer que yo patinaba esta canción hasta el mes de septiembre, y pues gracias a que yo patiné esta canción me di a conocer en México y en algunas partes del mundo".

Un amor sobre el hielo

Con tan solo ocho años de edad, Donovan comenzó a practicar este deporte, debido a que su hermana practicaba y él siempre estaba presente en todas sus prácticas, motivo por el cual su actual entrenador, Gregorio Núñez, les sugirió a sus padres que lo inscribieran a clases.

Pero no fue hasta que llegó su 'primer gran amor' que el nacido en Guadalajara decidió inscribirse a clases para tener un pretexto para poder entablar una conversación con una niña que le gustaba.

"Después como yo iba mucho a la pista, conocí a una niña que me gustó, pues dije si me meto a clases, va a ser como el pretexto perfecto para empezarle a hablar y así fue como empecé, le dije a mis papás que si me podía meter clases. Actualmente, me enamoré del deporte", dijo entre risas.

Un deporte considerado para niñas

Para Donovan y varios deportistas que se dedican al patinaje artístico ha sido un poco complicado, porque se considera que es algo que solo pueden practicar las niñas o en su defecto, los hombres que están en esta disciplina son gay.

Carrillo se ha tenido varias críticas e insultos en sus redes sociales, lo cual "no me molesta que me llamaran gay, porque no lo soy, lo que me molesta es que usen la palabra gay como un insulto o como algo dañino para mi persona y mi trabajo".

Por ello, Donovan pide que desde casa los padres inculquen valores y que les hagan ver a sus hijos que pueden practicar cualquier deporte.

"Es muy importante que desde niños, los padres en casa, fomenten que el futbol lo puede practicar una niña, que el basquetbol también, porque a veces esos deportes son muy estereotipados al igual que el patinaje".

Poco apoyo al patinaje artístico

El patinaje artístico no es un deporte muy practicado en México, pese a las diversas pistas de hielo que hay en el país, se ve más como un pasatiempo para divertirte en familia o amigos; por este motivo es que hay poco conocimiento y apoyo para los que ejercen esta disciplina.

Para poder viajar e ir a competir, Donovan compartió que "hemos organizado muchas colectas, hay muchas personas que me han dado un donativo para impulsar mi carrera, hay otras personas que me regalan algo para rifarla y de ahí saco algo para mis competencias. Todo ha salido gracias a las personas que me han ayudado para poder seguir cumpliendo mis metas y para seguir compitiendo en este deporte".

Para el siguiente año se viene varias competiciones, por lo cual está buscando patrocinadores que lo puedan apoyar a seguir practicando para mejorar sus marcas y poder estar representando a México a nivel internacional, pues como todo su máximo sueño sería estar en los Juegos Olímpicos de Invierno.

A pesar de este obstáculo que puede significar el no contar a veces con algún apoyo económico, ve el patinaje como una enseñanza de vida, pues "a veces te puedes caer, pero lo importante levantarte y seguir luchando por todo lo demás".