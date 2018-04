El mejor patinador de la historia en México, sin apoyo

Ciudad de México

Donovan Carrillo hizo historia al ser el primer patinador mexicano en calificar a una Final del Mundial Senior; sin embargo, es un caso más de un deportista en nuestro país que no recibe apoyo por parte de las instituciones deportivas.

El joven patinador comentó que previo a su participación al Preolímpico que se realizó al inicio de este año y a los Mundiales Junior y Senior de patinaje artístico se acercó a las instituciones deportivas de Jalisco y Guanajuato para recibir apoyo por parte de estas, pero no obtuvo éxito.

"Antes de ir al Preolímpico y a los Mundiales que tenía, me acerqué a las instituciones de Jalisco y Guanajuato, y en el Estado de Jalisco me dieron puras largas, me dicen que sí me van a apoyar pero no se ve el recurso nunca. En Guanajuato sí me dijeron que actualmente no podían apoyarme", declaró Donovan para La Afición.

A pesar de ello, el deportista no pierde la esperanza y espera que tras su gran actuación en el Campeonato Mundial realizado en Milán, estos organismos puedan apoyarlo a costear sus gastos que implican las competencias internacionales.

"Yo me quiero acercar otra vez para ver la manera de que ellos me puedan apoyar para las competencias de la próxima temporada y esperamos que se logre algo", agregó.

Actualmente, Donovan solo cuenta con el apoyo en especie, como la marca de sus patines, quienes le han regalado las botas con las que patina, así como la persona de las cuchillas y sus trajes.

Carrillo comenzará la nueva temporada en el mes de agosto, donde espera contar con la solvencia económica para sustentar sus gastos, ya que tiene planeado seguir compitiendo en las categorías junior y senior.

"Empezamos la temporada en el mes de agosto, comienzan las competencias del Circuito Junior Grand Prix y de igual manera que este año, voy a seguir compitiendo en junior y senior, el único obstáculo que le veo, es la parte económica, porque al competir en las dos categorías son muchas competencias a lo largo de la temporada y se necesita un alto presupuesto para poder subsistir los gastos".

"Me gustaría hacer historia en México"

Pese a que no pudo clasificarse a los Juegos Olímpicos de Invierno de este año, Donovan nunca dejó de luchar, pues su meta es mejorar cada vez más para poder hacer historia en México, algo que poco a poco ha ido logrado, prueba de ello, el llegar a la Final del Campeonato Mundial Senior, siendo el primer patinador de nuestro país en lograrlo.

"A mí en lo personal me gustaría hacer historia en México para demostrarle a las siguientes generaciones en el patinaje artístico y otros deportes que no son tan conocidos en México, que si tú trabajas duro, puedes conseguir todas tus metas y expectativas que tienes", expresó.

Además, el patinador mexicano no solo avanzó a la última fase de este torneo internacional, sino que también logró superar su marca personal al llegar hasta los 200 puntos en la calificación total.

"Cumplí con una de mis principales metas que era mejorar mi marca personal, llegando a los 200 puntos como calificación final, eso me puso muy contento, a mi entrenador y a mí, porque sabemos que vamos por muy buen camino".

Este crecimiento que tuvo del año anterior al 2018 cree que se debió al "hecho de estar saliendo a eventos de talla internacional y Mundiales, como el que acaba de pasar me ayuda para prepararme mentalmente y estar listo para que el día de mañana cuando esté en unos Juegos Olímpicos sea consciente de lo que estoy haciendo y de lo que puedo hacer".