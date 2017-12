Busca seleccionado nacional de rugby preservar la cultura

CIUDAD DE MÉXICO

Existe una leyenda huichol que habla sobre una comunidad que perecía, y mandó a un grupo de jóvenes a buscar alimentos. Durante una cacería siguieron un venado, el cual los llevó hacia una nueva tierra donde encontraron lo necesario para salir adelante.

Esta historia fue parte de la inspiración detrás del nombre de Venado Azul, una marca mexicana creada por Diego Ramírez, seleccionado nacional de rugby. Esta compañía busca difundir el arte tradicional del país apoyando marcas nacionales que se basan en el comercio justo y el uso de materiales sustentables.

El ala y medio-scrum platica que la idea nació por las ganas de "ayudar a las personas a realizar sus proyectos y hacerlos crecer", una de las cosas que, junto con el deporte que practica, le apasionan.

Actualmente, Diego tiene 24 años y juega rugby desde los 16. Ha formado parte de la Sub-19, M23, y Mayor en la modalidad 7s y 15s. A través de esta actividad, ha tenido la oportunidad de conocer varios países, lo que le hizo apreciar más su cultura y crear consciencia sobre la misma:

“Parte de este proyecto nació porque, viajando con la Selección, una vez en Hong Kong vi un reloj que tenía la correa tipo huichol, entonces pensé, ‘¿cuáles serían las probabilidades de que aquí hubieran cosas de comunidades indígenas?’ me quedé clavado en esa idea y le dije a Patricio (Molinar), quien maneja las redes sociales”. Ramírez y Molinar fueron los socios iniciales, y hoy en día son cuatro.

"Teníamos la idea del proyecto, pero no sabíamos qué productos meter, a qué personas ir, cómo trabajar, ni teníamos la página de internet. Ese nombre surgió cuando estábamos muy entusiasmados, pero muy perdidos sobre qué hacer. Le pusimos así para ver si nos enseñaba hacia dónde ir", explicó en entrevista con La Afición.

A la fecha, el proyecto está compuesto por 14 marcas completamente mexicanas que ofrecen ropa, accesorios y artículos para el hogar. Estas mismas trabajan directamente con las comunidades indígenas.

De cada compra, donan una parte a los artesanos: "creemos que merecen lo mismo que nosotros estamos obteniendo por nuestro trabajo. Hay gente que regatea, y para muchos algo que no tiene etiqueta no tiene valor fijo. La realidad es que el trabajo de esas personas debería tener un valor mayor, por el tiempo que les toma hacerlo, y nosotros no somos conscientes".

“Si ese tipo de trabajo sigue siendo demeritado, vamos a perder una parte muy importante de nuestra cultura. La meta es que todas las personas sepan de las tradiciones mexicanas a través de un producto que puedan usar en su día a día, como unos tenis que tengan algún trabajo de Michoacán. El objetivo es que seamos capaces de ver la belleza artesanal mexicana", finalizó el jugador de la selección.

La joven marca, que lleva poco más de un año en el mercado, espera crecer tanto nacional como internacionalmente, y dar a conocer esta parte de la cultura mexicana. Puedes leer más al respecto en su sitio web o página de Facebook.