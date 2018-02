Despiden a locutor por comentarios sexuales hacia atleta olímpica

Patrick Connor, locutor de radio de la KNBR, fue despedido tras hacer comentarios sexuales contra la deportista estadunidense Chloe Kim, de 17 años, quien ganó la competencia de snowboarding en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang.

Durante el programa "Sirius XM", Connor describió a la ganadora de la medalla de oro como "una pieza caliente", declaraciones que causaron indignación.

Más tarde, prosiguió y se refirió diciendo que "ella es caliente como el infierno. Eso me gusta de las chicas de secundaria. Si ella tuviera 18 años, no se avergonzaría de decir que es una pequeña pieza caliente".

Tras estos comentarios inapropiados, la cadena de radio decidió despedir a Patrick, quien más tarde utilizó sus redes sociales para ofrecer una disculpa.

"Ayer, en un extraño intento de hacer reír a la gente, fallé. Mis comentarios sobre @chloekimsnow fueron más que inapropiados y asquerosos. Lo siento mucho, Chloe. Has enorgullecido a nuestro país brillantemente. Me disculpo con mis colegas y los radioescuchas por ser un completo idiota", escribió.



Yesterday in a weird attempt to make people laugh I failed. My comments about @chloekimsnow were more than inappropriate they were lame & gross. Im truly sorry Chloe. You’ve repped our country so brilliantly. I apologize to my colleagues & the listeners for being a total idiot.