Deportistas mexicanos sufren falta de apoyo para los Gay Games

Ciudad de México

Para los deportistas mexicanos, Rafael Villanueva y Nicolás Pineda, ir a los Gay Games es una gran experiencia, la cual ya han podido vivir; pero a pesar de ello, ha sido una travesía poder competir en los juegos de la diversidad, pues muchos de los deportistas que han querido participar se han tenido que quedar por la falta de apoyo que tiene la comunidad LGBT.

"Es muy complicado, nos enfrentamos, en esta ocasión serán en París y no se necesita visa, pero cuando se requiere, la gente no tiene dinero para pagarla y se arriesgan a que en una entrevista no se las otorguen, porque no estamos reconocidos por ninguna institución que pueda darte apoyo o recomendación ante una embajada", comentó para La Afición Rafael Villanueva, representante de América Central en la Federación de los Gay Games y futbolista.

En algunas ocasiones, los atletas que intentan ir a los Gay Games han tenido que buscar apoyo con algunas autoridades o hasta vender algún producto para poder solventar los gastos que implica realizar el viaje a esta justa deportiva; aunque, en diversas situaciones, la familia es el gran sostén para los competidores.

"Ha habido gente que ha tenido que vender dulces para pagar lo de su vuelo, la persona que se está acercando a autoridades para que le donen millas o el hotel, o las familias los apoyan; de instituciones no tenemos ningún apoyo, lo que lo hace más difícil, porque tú te estás llamando selectivo, no hay una selección nacional, no hay un trabajo hecho para reclutar el talento, porque hay mucho talento en la comunidad LGTB", comentó Villanueva.

Por su parte, el atleta mexicano, Nicolás Pineda dijo que entre los gastos que salen de su bolsillo son "el viaje, el hotel, la inscripción al evento, además de una inscripción al deporte".

La próxima competencia se realizará en París, lo cual significa un reto, pues implicará gastos de 55 mil pesos aproximadamente, por persona.

"El presupuesto ahorita para ir a París, estamos calculando que sean 55 mil pesos por persona, entre vuelo, hospedaje e inscripción al evento y viáticos que necesitamos, y aunque lo hemos estado trabajando desde tiempo atrás, aun no logramos juntarlo".

"La gente se ha ido a pasar 21 días a Alemania hasta con dos mil pesos, ¿cómo le hacemos? Nos la ingeniamos como buenos mexicanos, nos llevamos despensa, generalmente no nos hospedamos en un hotel, sino que rentamos una casa para poder cocinar", agregó Rafael Villanueva.

A Nicolás le gustaría que hubiera más apoyo hacia los deportistas de la comunidad LGBT, no solo en lo económico, sino para ayudarlos a tener una mejor preparación para este tipo de eventos.

"Me gustaría que de alguna instancia gubernamental o privada se diera este apoyo, a lo mejor no para pagar todo, pero si para pagar al menos la inscripción, el vuelo y el hospedaje, o simplemente con apoyar para que se tengan entrenamientos y las personas que vayan, aunque sea con sus propios medios vayan mucho mejor preparados".

Guadalajara, con posibilidades de ser la sede en 2022

Tanto Rafael Villanueva como Nicolás Pineda están seguros que Guadalajara puede ser la siguiente sede de los juegos de la diversidad en 2022, pues se cuenta con la experiencia de haber organizado eventos deportivos internacionales, así como con la infraestructura.

"Guadalajara ha demostrado a través de diferentes competencias internacionales, que tiene no solo recursos, sino también infraestructura para albergar este nivel de competencia. Tiene una buena posibilidad de ser la sede en 2022", expresó Pineda.

Además, la Perla Tapatía cuenta con "leyes contra la discriminación por orientación sexual, que es garantía de que las personas que vengan van a estar seguros para que no vaya a haber algún inconveniente", explicó Villanueva.

Sin embargo, hay mucho trabajo por delante y más ahora que Guadalajara es semifinalista para albergar los Gay Games, pues se requiere buscar alianzas de instituciones gubernamentales y privadas, así como darle difusión al evento.

"Están trabajando muy bien los chicos tras esta nominación, están aventando más opciones a medios de comunicación, se está trabajando en una página de internet más institucional, se están buscando apoyo desde gobierno".