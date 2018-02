Delegación mexicana parte con ilusiones a Pyeongchang

Ciudad de México

Rodolfo Dickson y Robert Franco salieron rumbo a Corea del Sur para hacer su debut la siguiente semana en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018, y ambos atletas lo hicieron con la ilusión de dejar huella en la justa.

“Voy muy motivado y muy optimista después de las muestra de apoyo y cariño que he recibido de toda la gente, la verdad no me esperaba esta agradable y muy grande, experiencia de estar en México. Ahora me toca ir a cumplir con mi compromiso que es darle esa satisfacción que tanto anhelan los mexicanos con lo es una buena actuación en los Juegos Olímpicos y por qué no hasta una medalla. Estoy muy agradecido con esta oportunidad”, comentó Robert Franco, quien competirá en estilo libre.

Mientras tanto, Dickson, quien es originario de Puerto Vallarta, Jalisco, pero adoptado por una familia canadiense, sostuvo que tener una oportunidad como esta es algo que jamás olvidará.

“Estoy contento de partir a los Juegos Olímpicos, es una buena experiencia formar parte de este equipo, motivado para hacer bien las cosas. Vamos a demostrar lo que hemos hecho y somos. Espero tener un buen resultado ante grandes potencias”, indicó Dickson, quien estará en pruebas de eslalon y slalon gigante.

Franco y Dickson, se trasladaron primero a Monterrey donde se encontrarán con Germán Madrazo (esquí de fonde) y su entrenador Alfredo Gorráez, para posteriormente dirigirse hacia la ciudad coreana.

El equipo mexicano llegará a la sede olímpica el lunes 5 de febrero a las 6 de la mañana (tiempo local) y a la Villa Olímpica arribarán alrededor de las 11 horas. El 7 será el izamiento de la bandera nacional en la Villa Olímpica.

“Ahora solamente falta salir en un gran día y hacer lo que saben hacer, competir con otros atletas a los que ya conocen. Esperamos poder regresar con una medalla, el trabajo y entrenamiento se ha hecho”, mencionó el entrenador John Franco.

Por su parte, el secretario general del Comité Olímpico Mexicano, Mario García de la Torre, mencionó que se espera una buena actuación de esta delegación joven.

“Aunque es aventurado hacer un pronóstico o una estimación sobre los resultados de los cuatro atletas, de lo que si estoy seguro, son jóvenes y seguramente harán un papel que enorgullezca a México”, dijo de la Torre.