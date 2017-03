No hay muros: Deedee Trotter

Ciudad de México

No todos los estadunidenses coinciden con las políticas del presidente Donald Trump en contra de México. Una de ellas es Deedee Trotter, ex atleta estadunidense que no cree que exista una separación cultural y de convivencia entre ambos países.

"Definitivamente no hay muros. He tenido la oportunidad de viajar por el mundo, conocer personas. Estoy a favor de todas las maneras de pensar y respeto sin importar el género, sexo, religión o raza.(México y Estados Unidos) son países libres, y eso no cambiará" comentó la ganadora de dos medallas de oro y una de bronce, quien visitó la capital mexicana para dar pláticas motivacionales a estudiantes universitarios.

Así es como Deedee Trotter pone el ambiente con los estudiantes 😎 pic.twitter.com/atwm2SUxUi — Michel Cruz (@CruzPopper16) 14 de marzo de 2017

Sobre esta misma idea, la ex corredora piensa que el deporte no se verá afectado por la ideología del político, pues la pasión que une a los atletas por competir en nombre de sus naciones es mayor a cualquier pensamiento xenófobo. Esto es importante, si se considera que Los Ángeles compite para ser la sede de los Juegos Olímpicos de 2024.

"Se tiene que separar la política, al final de cuentas somos atletas y no tenemos nada que ver con política. El deporte no tendría que verse afectado de ninguna manera, porque cada uno está hecho para representar a su país y con el amor que tenemos al deporte", finalizó Trotter, que participó en Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012 antes de retirarse del ámbito profesional.