Daniel Corral seguirá con cautela rumbo a Tokio 2020

Ciudad de México

Después de vivir dos ciclos olímpicos y con contrastes en los resultados, el gimnasta mexicano Daniel Corral tiene la intención de continuar con otro ciclo olímpico; sin embargo, ese nuevo camino lo seguirá con cautela, ya que cree que la edad podría impedirle llegar a los Olímpicos de Tokio 2020.

“Ya no es lo mismo, cuando terminé Londres 2012 y dije ‘me aviento otros cuatro años’, y ahora para decir lo mismo, ya lo pienso, porque llegaré a los 30 años; es decir, son cuatro años y uno no sabe lo que puede pasar. La idea del retiro siempre pasa, pero no hay atleta que no contemple esa posibilidad e incluso en los mejores momentos de tu carrera deportiva dices ‘ya no quiero hacer esto’. Ha pasado y sé que es parte del proceso, pero seguí porque me gusta la gimnasia y será hasta que el cuerpo aguante”, declaró Corral.

En el ciclo que culminó en Londres 2012, el bajacaliforniano tuvo el mejor periodo de su vida deportiva, luego de conseguir plata y bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010, dos oros en los Panamericanos de Guadalajara 2011, y en el Preolímpico realizado en Londres obtuvo oro y con ello el derecho a ir a la justa olímpica, donde terminó con el quinto sitio.

En el ciclo rumbo a Río de Janeiro 2016, Daniel logró la medalla de bronce en el Mundial de Amberes 2013, pero después de esa presea, el gimnasta acu muló actuaciones para el olvido.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz 2014 se quedó con dos bronces, mientras que en los Panamericanos de Toronto 2015 se tuvo que conformar con un bronce, lo cual tuvo como consecuencia que tuviera una reducción en la beca del Fodepar.

En Río 2016 vio las finales desde las gradas. “No es tanto decepción, es simplemente que no ves esos resultados de acuerdo con lo que querías, obviamente hay sentimientos encontrados y más que nada por el tiempo que le dedicaste a la preparación. Además, el hecho de cambiarse de lugar de entrenamiento y el entrenador influyeron; sin embargo, ese tipo de experiencias te ayudan, son de alguna manera cuando eres consciente que diste lo que debías”, contó.

“Es difícil, sinceramente, y es como cualquier persona que falla en algo; es parte del ser humano sentirse de repente un poco triste, pero hay que entender que es un proceso de la vida”, explicó.

Corral aclaró que continuará sus entrenamientos en su estado natal, aunque por ahora lo hará solo.

“Este año seguiré preparándome y en el siguiente habrá un momento en el que necesitaré un entrenador, pero ya tengo tanto tiempo en la gimnasia y he llegado en un momento que he hecho maestría; es decir, ya conoces los entrenamientos y las diferentes etapas de competencia y de preparación”.

La gimnasia artística tendrá el Campeonato Mundial como el máximo evento en 2017, y se realizará entre octubre y noviembre en Toronto, Canadá.

“Es un año muy tranquilo para los gimnastas y lo esencial es la justa mundialista, aunque no dará puntos para los siguientes Olímpicos, así que es un año tranquilo, y hay que ir poco a poco, rumbo a la justa de Tokio 2020”, concluyó.