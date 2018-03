Daniel Corral vuelve a los entrenamientos

Ciudad de México

Después de un tiempo de descanso, el gimnasta mexicano Daniel Corral ha decidido ir en busca de sus terceros Juegos Olímpicos, por lo tanto, comenzará su preparación enfocada en el 2019 donde están los Juegos Panamericanos de Lima y el Campeonato Mundial, evento que dará pases para los Olímpicos de Tokio 2020.

"Después de los Olímpicos de Río de Janeiro 2016 decidí tomarme un pequeño descanso, he dedicado mi vida a la gimnasia por 25 años, entonces quise hacer esta pequeña pausa en mi carrera deportiva. Primero recuperarme bien físicamente de todas las lesiones que he tenido como la espalda baja y los hombros", declaró Corral.

Después de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, donde no tuvo el resultado deseado, al bajacaliforniano le pasó por la mente retirarse de la gimnasia. Sin embargo eso no sucedió y sólo se tomó un descanso para recuperarse en todos los aspectos.

"Dediqué ese tiempo para recuperarme físicamente y psicológicamente, y hacer una recuperación total con la finalidad de comenzar bien los entrenamientos y esa etapa de descanso ya se termina, y ahorita viene el proceso de retomar ritmo", mencionó.

El gimnasta no tiene planeado competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y posiblemente el Mundial de este año en tres aparatos, sin embargo, le dará prioridad al 2019 donde dará su mejor esfuerzo en su última etapa como deportista.

"Estamos empezando con pequeñas etapas de preparación física para acondicionar el cuerpo y a que pueda soportar las cargas de trabajo, hay que recordar que tengo 28 años y debo ser muy cuidadoso con fechas muy claras y poco a poco para evitar una lesión", indicó.

Corral mencionó que ya tiene medalla en Mundial, en Copa del Mundo, en los Centroamericanos y en los Panamericanos, sin embargo, le falta esa medalla olímpica para retirarse de la actividad competitiva con broche de oro.

"Desde que yo estaba chico siempre tuve mis objetivos claros, que era hacer historia en la selección mexicana, hacer historia en todas las competencias del mundo que existen en la gimnasia, y gracias a Dios he logrado en todas pero la única que me falta es la de unos olímpicos, la más cercana fue la de Londres donde quedé en quinto lugar y me gustaría retirarme de esta valiosa parte de mi vida ganando en todo", indicó el deportista.

Cabe recordar que en Londres 2012 obtuvo el quinto lugar en las barras paralelas, y un año después, en el Mundial de Bélgica, obtuvo la medalla de plata en la prueba de cabello con arzones. En el 2014 vino el declive del mexicano ya que en Veracruz 2014 sólo obtuvo una presea de bronce en la prueba de anillos y cuando se esperaba mayores resultados del gimnasta. Mientras que en Río de Janeiro 2016, Corral terminó en el sitio 20 en barras paralelas y en el peldaño 38 en caballo con arzones.