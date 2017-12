Damaris Aguirre podría recibir estímulo de Río 2016

Ciudad de México

Los atletas mexicanos que subieron al podio en Beijing 2008 recibieron un premio económico por parte de la Conade, sin embargo, Damaris Aguirre, quien la semana pasada recibió el bronce de esa justa, no podrá recuperar ese dinero, pero podrían darle el estímulo que se ofreció para Río de Janeiro 2016.

Aguirre visitó las instalaciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y deporte (Conade), donde el titular de esa dependencia, Alfredo Castillo, le hizo saber que se buscará que la ex deportista reciba el monto de un millón de pesos, cantidad que ofreció a los mexicanos que consiguieron bronce en la pasada justa olímpica.

"De lo perdido lo recuperado. Alfredo Castillo me dijo que no se me dará ese premio de Beijing, pero que buscará se me dé el estímulo que otorgaron en Río de Janeiro que fue un millón de pesos, pero no me dijo en qué fecha recibiría ese monto", dijo Aguirre.

Los taekwondoínes María Espinoza y Guillermo Pérez, lograron la medalla de oro, por lo tanto, les correspondió cinco millones de pesos a cada uno, mientras que, Tatiana Ortiz y Paola Espinosa, quienes ganaron el bronce en clavados sincronizados, se repartieron tres millones.

En Río de Janeiro, la Conade premio a los medallistas con tres millones de pesos por el oro, dos por la plata y uno por el bronce. Así, Damaris recibiría esa cantidad en caso de que a Castillo le acepten el pago de ese monto, el cual tiene que salir etiquetado en el presupuesto del siguiente año de la Conade.

Aguirre también tocó el tema de la beca vitalicia con el máximo dirigente del deporte mexicano, donde le infirmó que ya metió la petición y el retroactivo será a partir de agosto 2017. La chiahuahuense recibirá 10 mil pesos mensuales por ese bronce olímpico.

"La beca vitalicia a partir de enero empezará a correr y se cobrará desde la reasignación de los lugares por parte de la federación internacional, lo cual fue en agosto. La retroactividad ya no procede desde que se realizaron los Juegos Olímpicos en el 2008, ya que no era aún tercer lugar", declaró Aguirre.

Cabe recordar que Aguirre ocupó el tercer peldaño tras el anuncio del dopaje, de la rusa Nadezhda Evstiukhina, la bielorrusa Iryna Kulesha y la china Lei Cao, esto en agosto pasado, luego de que la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas realizara la modificación en donde se reasignó de lugar a la mexicana en la categoría de 75 kilogramos.