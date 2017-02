Ya no estaba creciendo en Triple A: Daga

Ciudad de México

La revolución de la lucha libre se llama ‘La Rebelión’ y la vida de Daga necesitaba una, pues considera que en su etapa en Triple A ya no estaba creciendo en ningún aspecto de su vida.

“La vida se trata de crecer profesionalmente, económicamente y como persona. Lastimosamente llegó un momento en el que ya no estaba creciendo y tampoco iba para atrás, entonces era el momento de hacer algo nuevo”, se sincera en entrevista con La Afición.

Luego de su salida de la empresa ‘Tres veces estelar’, la familia del Hijo del Perro Aguayo no les permitió seguir usando la marca de ‘Los Perros del Mal’, por lo que se optó por esta nueva facción integrada por Fénix el Rey, Garza Jr., Daga y Penta el Cero M.

“Las cosas se hicieron de esta manera porque es prácticamente eso, un movimiento. No soy yo, no es Fénix, no es Penta o Garza, somos un movimiento y la lucha libre necesita una revolución y ahí está, somos nosotros”, asegura el gladiador.

“Primero fue Fénix [quien abandonó Triple A] y luego de él nos arrancamos todos nosotros. Los tiempos deben ser en su momento y así lo decidimos”.

Este grupo ya da de que hablar a nivel nacional e internacional, por lo que Daga asegura que ‘La Rebelión’ ya tiene fechas a lo largo de los próximos meses, toda vez que el público los ha recibido bien.

“La prueba es la firma de autógrafos que dimos hoy. Ya tenemos fechas en México y en el extranjero, vamos a dar de que hablar, a demostrar buena lucha.

Estamos dispuestos a ir a trabajar a donde sea y contra quien sea”, concluye el otrora Perro del Mal.