Cecilia Ramírez y Antonio Flores se adaptan a los retos

Ciudad de México

El Crossfit es un tipo de entrenamiento funcional que se enfoca en activar todas las partes del cuerpo a través de tres disciplinas: levantamiento de pesas, ejercicios cardiovasculares y gimnásticos. Una de las representantes mexicanas a nivel nacional e internacional en esta actividad es Cecilia Ramírez Villamil, mejor conocida como 'Negra'.

Ella ha participado tres veces en competencias regionales y tres en Wodapalooza, un evento que se realiza en Miami, Florida. En las dos ediciones más recientes de éste último, quedó en segundo lugar en la categoría Rx en equipos.

Además de prepararse para competir, es entrenadora de atletas adaptados, como Antonio Flores: un joven de 16 años de edad con una discapacidad motriz. Cuando 'Toño' era niño, sus huesos crecieron, pero sus tendones no. Por esta razón, la movilidad de sus piernas es limitada, sólo puede recorrer distancias cortas.

De acuerdo con Isabel Camacho, madre del joven, al principio tuvo un diagnóstico de Paraparesia Espástica Familiar, pero al no cumplir con la clínica de dicho padecimiento, lo declararon idiopático, es decir, que no sabían qué tenía. Finalmente, los médicos descubrieron que no es una enfermedad, sino un síntoma denominado Espasticidad de Miembros Inferiores. Más tarde, por indicación de sus médicos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, llegó a Olympica Crossfit para fortalecer la parte superior de su cuerpo y poder utilizar una silla de ruedas activa.

"Emocionalmente, a través del Crossfit ha mejorado de una manera extraordinaria. 'La Negra' lo motiva mucho para venir a hacer ejercicio y preocuparse por su alimentación. En el gimnasio hay un ambiente donde se encuentra con iguales y ha logrado integrarse a una comunidad, lo cual es muy importante para una persona con discapacidad", agregó su madre.

A un año de haber empezado a entrenar con Villamil cuatro días por semana, el joven valora: "Desde que llegué aquí, mi progreso ha sido muy notorio y me llena de satisfacción que cada vez puedo levantar más peso; y ver cómo 'La Negra' me ha ayudado a cumplir mis objetivos, es muy padre".

Los ejercicios que 'Toño' realiza son levantamiento de pesas, abdominales, lagartijas, barras, entre otros. Al día de hoy, gracias al ejercicio ha mejorado lo suficiente como para ya no necesitar una cirugía de cadera, la cual estaba desviada.

"El objetivo principal –explicó la entrenadora– es que no se lastime, y que haga el mismo entrenamiento que el resto de la clase". Flores fue su primer acercamiento con los atletas adaptados, y hoy entrena a dos personas más. "El reto más grande es encontrar la forma de adaptar los ejercicios para que tengan el mismo estímulo y puedan fortalecer y exponenciar las capacidades que tienen, y la satisfacción más grande es verlos crecer", concluyó.

Actualmente, Ramírez Villamil se encuentra en la primera etapa para calificar a la competencia más grande de la disciplina, los Crossfit Games. Ella explica que la meta es clasificar como atleta individual y quedar dentro de las diez mejores.