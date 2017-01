Crisanto Grajales ha detectado su falla real

Ciudad de México

Después de quedarse con el sitio 12 en los Olímpicos de Río de Janeiro 2016, un resultado inesperado para Crisanto Grajales, el triatleta se siente satisfecho con otros logros en 2016, como el segundo lugar en la Serie Mundial de Yokohama, Japón, y el tercero en la Copa del Mundo en Salinas, Ecuador.

Sin embargo, la participación olímpica le hizo saber que necesita mejorar en una disciplina de las tres que contempla este deporte: la bicicleta.

Por lo tanto, Grajales ha decidido participar este año en tres eventos de medio Iron Man, con la finalidad de mejorar su rendimiento al momento de pedalear.

El veracruzano tiene en mente realizar otro ciclo olímpico y así llegar a sus tercera magna justa y donde, después de mejorar ese aspecto de la bicicleta, espera ahora sí lograr el diploma olímpico (ocho mejores de la justa).

En Londres 2012 obtuvo el sitio 28, con un tiempo de 1:50:08 horas, en Río se quedó con el 12, con 1:47:28.

¿Qué te dejó el 2016?

Estoy bastante contento con el año anterior, fue bastante productivo y de mucha experiencia, me quedé satisfecho con la actuación en Río, un evento bastante difícil, pero al final luchamos e hicimos lo que pudimos, y también tuvimos grandes resultados, por eso lo califico como bastante bueno. Hemos mejorado año con año, y el 2017 la verdad será divertido y movido, el objetivo principal son la Series del Mundo, llevamos dos años terminando en el séptimo lugar del ranking mundial y la idea será mejorar esa posición.

¿Esperabas un mejor resultado en los Olímpicos de Río?

Todo estuvo perfecto y en Juegos Olímpicos, el escenario que se dio fue el que todos los triatletas nos imaginamos; al final había buenos nadadores, alrededor de ocho o nueve, que fueron los que salieron en punta, y sabíamos que ellos querían hacer la fuga, apostar todo y, obviamente, al ser buenos en natación tenían que sacar provecho de esa disciplina, hicieron un gran trabajo y en mi caso traté que no me llevaran tanta distancia. Al final ya no pude hacer nada en la bicicleta, pero el recorrido fue bastante exigente, y bajando de ella me costó un poco arrancar la etapa donde se tiene que correr. Sin embargo, estoy contento y las tres disciplinas las hice bastante bien, intenté y luché por un buen resultado, así que estoy satisfecho con el lugar 12.

Entonces, ¿la bicicleta es la etapa que debes mejorar?

Así es, y este año queremos implementar tres eventos de Iron Man, el primero será a finales de enero en Sudáfrica, el otro a mediados de año en Australia y el último en Cozumel, donde el objetivo es mejorar la parte de la bicicleta. En el triatlón donde mayor tiempo pasas es en esta etapa, es donde está el mayor rango donde se puede mejorar. Al implementar estas largas distancias, lo que queremos hacer es estar más sólido en esta fase y cuando lleguemos a una distancia menor, que en este caso será la olímpica, ser muy fuerte con la bicicleta y bajar de ella sin desgaste y correr muy bien; por lo tanto, haré esos medio Iron Man este 2017 porque no es un año tan importante rumbo a los Olímpicos.

¿Es la primera vez que llevarás a cabo esta estrategia?

Será la primera ocasión en la que vamos a incorporar al calendario estas nuevas distancias, estamos entrenando y son las mismas disciplinas del triatlón, al final cambia el entrenamiento por la cuestión de las distancias, y ya no es tanta la velocidad o la intensidad como lo hacemos en la modalidad olímpica, ahora es un poco más de tener un ritmo prolongado, por eso ya estamos entrenando y será el primer año que incorporo estas carreras y veré qué tal me funcionan.

¿Buscarás calificar a tus terceros Juegos Olímpicos?

Estoy preparado y enfocado para otro ciclo olímpico, quiero llegar a Tokio 2020 y, obviamente, al continuar quiero pasar por los Centroamericanos y los Panamericanos, será importante; además, durante estos cuatro años la prioridad serán las Series del Mundo. Seguiré trabajando con el español Javier Gómez Noya y su entrenador Carlos Prieto, además estará conmigo mi entrenador Eugenio Chimal. Así, los cuatro estaremos cambiando de sede de entrenamiento conforme pasen las fechas de la Serie del Mundo, y tendremos campamentos en diferentes países.