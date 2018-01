Las dos Coreas sostuvieron reunión sobre los Juegos Olímpicos de PyeongChang

Seúl, Corea

Las dos Coreas iniciaron hoy un encuentro de trabajo sobre el envío de artistas norcoreanos a los Juegos de Invierno de PyeongChang tras los acuerdos alcanzados la semana pasada en una histórica reunión, confirmó a el Ministerio de Unificación del Sur.



El encuentro ha comenzado en torno a las 10:00 AM hora local surcoreana en "Tongilgak" (Pabellón de la Unificación), en la franja norte de la militarizada frontera entre los dos países, que técnicamente se mantienen en guerra desde hace 65 años.



La reunión se celebra tras el histórico encuentro de la pasada semana, en la que se acordó la participación norcoreana en los Juegos que empiezan en febrero en el condado surcoreano de PyeongChang y en la que ambas partes optaron por convocar reuniones militares para aliviar la tensión en la península.



Las delegaciones, encabezadas por altos funcionarios de los ministerios de Cultura de ambos países deben decidir detalles sobre el envío del grupo de artistas norcoreano como, por ejemplo, el número de integrantes, el medio elegido para desplazarse o las actuaciones que llevarán a cabo en PyeongChang.



La representación surcoreana está encabezada por el jefe de la Oficina de Política Cultural y Artística, Lee Woo-sung, mientras que la del Norte, compuesta también de cuatro miembros, tiene al frente al director de Artes Escénicas, Kwok Hyon-bong.



Aunque la reunión de la pasada semana ha deparado un acercamiento, Pyongyang aún no ha respondido sobre la participación de sus atletas en las competiciones ni a la petición de Seúl para que ambos países desfilen bajo una bandera unificada como se ha hecho en otras ediciones de los JJOO.



Por otro lado la agencia de noticias norcoreana ha criticado en un artículo recogido hoy en su web lo dicho la semana pasada por el presidente surcoreano, Moon Jae-in, que alabó la política de sanciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, al considerar que había ayudado a que las dos Coreas se reunieran.



En el texto, el régimen incluso amenaza veladamente con no asistir a PyeongChang 2018 subrayando que "el tren y el autobús que transporta a nuestra delegación a los Juegos Olímpicos está aún en Pyongyang".



La participación norcoreana en PyeongChang puede aliviar la tensión en la península coreana tras un año marcado por las continuas pruebas de armas del Norte y el tono desafiante con el que Trump ha respondido al régimen de Kim Jong-un.