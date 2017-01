En febrero izarán velas en Chapala

Guadalajara

Las velas volverán a izarse en aguas tapatías, y es que por segundo año consecutivo el Club de Yates de Chapala será sede de la Copa Porsche Nacional de Vela 2017, justa que este año reunirá a cerca de 250 veleristas.

Este evento, que será la primera competencia del año del Circuito Mexicano de Vela 2017, tendrá lugar los próximos 24, 25 y 26 de febrero y en él competirán las clases Optimist, Laser STD, Laser Radial, C420, RSX, Bic Tecno 293, Cabineros y J70.

Además de competir dentro de la laguna más importante del país, otro aliciente para los veleristas es que los resultados que arroje esta justa tendrán validez para el ranking nacional en las distintas categorías y clases participantes.

Como un plus para los competidores, su conocimiento no sólo será empírico al competir en cada regata, sino que tendrán la oportunidad de aprender dentro de las conferencias “Unlocking The Race Course”, mismas que serán impartidas por grandes personalidades de este deporte: Greg Koski, Chuck Skewes y Bryan Paine, destacados veleristas de talla internacional que estarán compartiendo sus conocimientos con los nuevos valores de la vela mexicana.

Dentro de esta segunda edición la Marina de México tendrá participación, cuando alrededor de 100 veleristas suyos compitan en las aguas de Chapala en diferentes embarcaciones.

El Dato:

