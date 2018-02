Conoce a las mascotas de Tokio 2020

El Comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 presentó las mascotas oficiales para Tokio 2020.

De acuerdo a la cuenta de Twitter de las Olimpiadas, los ganadores fueron la pareja número uno.

Donde se caracterizan por ser de un estilo futurista, con toques de tecnología. El personaje azul será el representante de los Juegos Olímpicos con un aspecto fuerte que refleja la vanguardia de la cultura japonesa; mientras que la rosa será para los paralímpicos, tiene una apariencia dulce y parece un superhéroe.

It’s official! Design Set A has been chosen – we have our #Tokyo2020 Games mascots! #2020Mascotpic.twitter.com/wzJ7eyTgn3