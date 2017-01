Se llevará a cabo el 4to Congreso del Running

Ciudad de México

Los días 30 y 31 de enero, el Hotel Marriot de la Ciudad de México será cede del 4to congreso de la Industria del Running. Este evento será un espacio de análisis, conocimiento, debate, networking y oportunidades para llevar a cabo – o hacer crecer - tu propio negocio.

Los organizadores afirman que “el Running es la industria deportiva masiva con mayor crecimiento en el mundo”, derivado de ello, planean generar un mejor funcionamiento a todos los atletas que forman parte de esta disciplina.

Estos son los temas que se llevarán a cabo:

- La industria del Running en Latinoamérica

- Business y Sports Marketing

- Planes médicos para carreras de ruta y obstáculos

- Key issues in Safety and Operations for the Boston Marathon

- Marón CDMX, “Road Map”, hacia la etiqueta ORO de la IAAF

- Race Diector’s Guide to Marketing and Public Relations