Competencia de Sarah Schleper se pospone por mal tiempo

La mexicana Sarah Schleper que participará esta noche en el esquí alpino en el slalom gigante, tendrá que esperar una hora más debido al mal tiempo que se presentan fuertes vientos.

De acuerdo al sitio oficial de Pyeongchang la competencia fue reprogramada una hora más debido al mal tiempo por la que se disputará a las 12:00 horas tiempo de Corea; 21:00 horas tiempo del centro de México.



