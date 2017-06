Por la equidad de género rumbo a Tokio 2020

Ciudad de México

Alegría y a la vez decepción, fue lo que ocasionó el anuncio del Comité Olímpico Internacional (COI) de las nuevas disciplinas que formarán parte del programa de los Juegos de Tokio 2020, en el que sobresale que algunas pruebas varoniles desaparecerán para aumentar las femeniles.}

La mayor tristeza se la llevaron los clavados de altura, tras no ser incluidos, por lo que deberán continuar con el sueño de ser parte de los Juegos.

"El que no estemos en Olímpicos tampoco es un problema, el deporte va tomando su curso, por lo que estamos contentos con lo que hemos hecho hasta ahora, con la Serie Mundial", declaró el clavadista Jonathan Paredes, referente nacional e internacional en esta prueba.

Dentro de las novedades están el baloncesto 3x3, los relevos mixtos en natación (4x100), atletismo (4x400), tenis de mesa (dobles), triatlón y tiro con arco, además del aumento de las pruebas femeninas en boxeo, vela y remo.

También se aprobó la inclusión de la prueba de Madison en el ciclismo en pista, así como pruebas por equipos en esgrima, y el BMX libre.

"Como titular de la Federación Mexicana de Esgrima es motivo de celebración el conseguir a través del COI y su presidente, el ex esgrimista Thomas Bach, recuperar el programa olímpico completo con 12 medallas (seis individuales y seis por equipos), a partir de los Olímpicos de Tokio 2020, es un reconocimiento por parte del organismo", dijo el presidente de la Federación Mexicana de la disciplina, Jorge Castro.

En el caso de esgrima, desde Atenas 2004, solo había 10 medallas, por lo que en cada justa determinaban las pruebas que saldrían de la edición.

En Río de Janeiro 2016, las categorías que se sacaron fueron la de floretes por equipo femenil y la espada masculina, pero en Tokio entrarán todas las modalidades, seis en varonil (tres en individual y tres por equipos), y la misma cantidad en femenil.

EXTRAÑARÁ PRUEBA

Mientras tanto, el tiro deportivo perderá tres espacios varoniles, para darle paso a solo dos pruebas mixtas, lo cual, la mexicana Alejandra Zavala ve con buenos ojos, porque podría darse la posibilidad de participar en alguna de ellas.

"Me agrada que como mujeres vayamos a tener más pruebas, pero la prueba que desaparece es la de pistola de 50 metros y me gusta mucho, aunque solo estaba para hombres", señaló.

"Era una prueba muy bonita y la más difícil del tiro deportivo, y hoy (ayer) en Azerbaiyán vi la última competencia en esa modalidad y da tristeza perderla", mencionó Zavala.

La tiradora en la prueba de pistola de aire a 10 metros mencionó que tras la noticia le pidió a su entrenador que volviera a las competencias para buscar un lugar juntos para el verano de 2020 en Japón.

"Estaba platicando con mi entrenador, Hugo Hernández, para que regresara a competir, ya que tiene muchas oportunidades de lograr grandes resultados a nivel internacional, y cuando tira conmigo para entrenar he visto que mantiene buenas puntuaciones, pero me dijo que no", lamentó.

"El nivel de los varones en México va subiendo, pero falta; hay algunos como David Arredondo, que en la Copa del Mundo de Múnich logró buenos resultados y sería una buena opción, porque tiene el mismo entrenador que yo", explicó la jalisciense.

En tanto, el tiro con arco mixto es algo que los mexicanos no desconocen y ya han logrado resultados destacados, como la medalla de plata en el Mundial de Turín 2011, y el oro en la Copa del Mundo de Breslavia 2015, entre otros.

"Estamos contentos porque es algo bueno para el tiro con arco, saber que el equipo mixto será una prueba más en Olímpicos, le da un plus al deporte y se demuestra que el tiro con arco es de los prioritarios a nivel mundial y cumple con las expectativas", explicó Juan René Serrano.

"Para México es algo positivo, ya que se han conseguido buenos resultados desde la primera vez que se impuso esta prueba, en el Mundial del 2011", comentó el arquero, que ha subido al podio con Aída Román.