COM ve un futuro 2017 con armonía

Ciudad de México

Termina un año en el que el deporte mexicano vivió una situación de conflicto entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y el Comité Olímpico Mexicano (COM), lo que provocó que los atletas se vieran perjudicados en varias áreas, como con la falta de presupuesto para ir a campamentos o competencias. Carlos Padilla, titular del COM, siente que 2017 va a ser distinto, ya que ambos organismos han zanjado sus diferencias y eso hará que el camino mejore para el deporte nacional.

“Fue un año complicado y difícil, pero creo que permitió ver que existe realmente la unidad en la familia olímpica, no solo con los miembros del COM, sino con el Comité Olímpico Internacional y Solidaridad Olímpica, que nos apoyaron en momentos críticos. Qué bueno que todo esto se ha superado, que hay una nueva época en el deporte nacional, trabajando conjuntamente Conade y COM, y creo que es lo único que nos queda, unir fuerzas, seguir trabajando, y hacer el mejor esfuerzo por el deporte nacional”, declaró Padilla.

La Conade y el COM entraron en confl icto después de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y se mantuvo hasta la reunión que sostuvo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, con los medallistas olímpicos de Río de Janeiro 2016, a fi nales de agosto. Durante ese tiempo, el COM dejó de recibir presupuesto del gobierno federal y con ello cerró algunas instalaciones y canceló programas deportivos.

“A esta página ya le dimos vuelta y hay que ver hacia adelante, no debemos frenarnos y pararnos por cosas que ya sucedieron, eso se queda como una referencia pero no como algo que nos deba preocupar porque hoy por hoy estamos en una nueva estrategia y mecánica de ver hacia adelante las cosas. Ya hemos iniciado la coordinación de la Jefatura de Misión para los Olímpicos de la Juventud y los Juegos Centroamericanos. Es importante esta armonía, porque tenemos dos grandes retos, fundamentalmente con Colombia, que es un país muy fuerte, que ha venido desarrollándose de manera importante y para nosotros ese es el reto, la rivalidad que tenemos con Colombia y Cuba, por lo que debemos hacer la lucha por remontar lo que sucedió en la edición de Veracruz 2014”, dijo el dirigente del COM.

Además, Padilla señaló que en el siguiente año habrá un cambio importante con el apoyo de la iniciativa privada, ya que las empresas ahora podrán deducir impuestos al apoyar al deporte, situación que antes no se presentaba y que se convierte en una gran motivación.

“Para nosotros ha sido fundamental la participación de la iniciativa privada, y ahora tenemos un nuevo esquema fiscal donde la Cámara de Diputados ha aprobado para 2017, donde los empresarios que no sean patrocinadores y quieran aportar en el alto rendimiento, pueden hacerlo hasta con 20 millones de pesos para que se les tome a cuenta de los impuestos que debían pagar de ese ejercicio fiscal. Creo que esto nos va ayudar mucho, así vamos a tener la oportunidad de tener a nuestros atletas mejor preparados, llevarlos a competencias internacionales de fogueo y que vayan clasificando para varios eventos”, indicó.

En los Olímpicos de Río se lograron cinco preseas por conducto de María Espinoza (plata), Guadalupe González (plata), Germán Sánchez (plata), Misael Rodríguez (bronce) e Ismael Hernández (bronce), un logro que no era el esperado para el presidente del COM.

“Siento que fue una buena cosecha, pero no la esperada, ya que la idea era rebasar lo sucedido en Londres 2012, y no se dio por muchas circunstancias, pero esto no paró a los atletas en su ánimo de seguir adelante, de buscar ganar por México, dar la cara y estar siempre presentes en todas las competencias esperando los mejores resultados. Eso lo vimos en el último momento donde cayeron tres medallas con diferencia de dos horas y media, y creo que esto es una muestra de la solidez y la calidad de competencia de nuestros atletas”, explicó.

Además, indicó que “están elaborando los proyectos, ya que deben ser muy concretos para que nos los autoricen, porque es un comité el que va a autorizar la percepción de esos dineros y aplicarlos al alto rendimiento, que puede ser infraestructura o en desarrollo deportivo. En infraestructura sí tenemos que arreglar muchas cosas en el CDOM, como el gimnasio de gimnasia, la sala de armas de esgrima, el gimnasio de acondicionamiento físico, reabrir la alberca, por lo tanto, siento que ahí vamos a ocupar una buena cantidad de dinero porque es necesario darle a los atletas las mejores condiciones para su preparación en 2017”.