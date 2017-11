“Ya es tiempo de tener un título”: ‘Loco’ Arreola

CIUDAD DE MÉXICO

La disputa por el título vacante del peso ligero de Combate Extremo se realizará este viernes con un choque de regios, pues Ricardo ‘El Loco’ Arreola enfrentará al actual campeón de la promotora en peso pluma, Alejandro ‘Gallito’ Flores.

Según relata Flores, en los inicios de su carrera entrenó con Arreola durante un mes, y posteriormente estuvieron en el mismo gimnasio en Chicago, que ‘El Loco’ visitó como parte de su campamento para una pelea ante Nino Marroquín el año pasado, por lo que conocen la manera de entrenar el uno del otro:

“Ya nos conocemos desde hace tiempo, cuando él empezó tuve la oportunidad de compartirle un poquito de lo que sé. Ha seguido entrenando, es un buen muchacho y creo que tiene mucho futuro. Esta vez nos tocó ser rivales y así como él tiene sueños y metas, yo también las tengo”, dijo 'El Loco' vía telefónica.

Arreola afirma que el único tipo de rivalidad que existe entre ellos es deportiva, y que no hay malasangre: “Yo no tengo ningún problema con él, se está desarrollando mucho y tiene bastante potencial. Está entrenando con un equipo muy bueno, no me extrañaría que en un par de años esté en UFC o en alguna promotora de ese nivel”.

El nombre de Arreola es reconocido en Monterrey, y está considerado como uno de los preferidos de la promotora, aunque él asegura que no es así: “Gallito tiene mucha porra, me enteré de que es el favorito y está bien, yo estoy acostumbrado a estar abajo en las apuestas, pero eso no importa, todas las veces que he estado abajo, he salido con la mano arriba”, explicó.

Considera que esta oportunidad le pertenece, pues como local no ha conseguido ningún cinturón a pesar de haber peleado en varias ocasiones: “Ya es tiempo de tener un título, tengo bastante tiempo peleando aquí en Monterrey y sólo tengo el título de un Grand Prix y otro que gané en Tampico, pero en mi ciudad no tengo de ninguna categoría”.

“Mis fortalezas más grandes son mi corazón, decisión, coraje y las ganas que tengo de pelear. Yo siempre peleo con todo hasta el final, no me importa quién sea el rival, ni su tamaño o peso. Me gustaría ganar de manera contundente porque dicen que no tengo técnica y que carezco de fuerza. Quiero acabarlo rápido, para que quede claro que están equivocados”, añadió.

A pesar de que el campamento para esta contienda fue corto, piensa que la preparación fue buena: “Todos mis combates han sido importantes, este lo es tanto como el anterior. No hay rival débil ni sencillo, cada oponente es digno de mi respeto. Él es un peleador rápido y explosivo, mi entrenamiento se basó en eso. Ya casi doy el peso, estamos en la recta final”.

Sin importar el resultado del viernes, ‘El Loco’ cree que el siguiente paso en su carrera es buscar un reto más grande, de preferencia en una promotora con talento internacional: “Lo mío es pelear, me gustaría hacerlo en otros países y estoy abierto a donde me inviten”, finalizó.

La noche de la pelea en el gimnasio Nuevo León Independiente, lo acompañará el coach David Sáenz y su equipo de Invictus Fight System, que comenta que lleva más de 10 años ejerciendo, y que actualmente tiene aproximadamente 300 alumnos.