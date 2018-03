Combate Américas: ‘Goyito’ debuta con revancha

Ciudad de México

Finalmente es oficial, Erik ‘Goyito’ Pérez debutará en Combate Américas ante un viejo conocido, el estadunidense DJ Fuentes en el Gimnasio Nuevo León de Monterrey, el próximo 20 de abril.

Dentro de la cartelera también se enfrentan dos ídolos locales, Levy Marroquín y Alejandro ‘Gallito’ Flores, que serían el hipotético rival del ex UFC y el jalisciense Horacio Gutiérrez se verá las caras con Andrés Quintana.

Para Pérez Ruvalcaba, representa un momento importante, pues romperá una racha de 16 meses inactivo y peleará por primera vez en Monterrey desde noviembre de 2015, cuando venció a Taylor Lapilus dentro de la jaula del UFC.

“Yo digo que es una fiesta más, para mí con el UFC la gente respondió muy bonito. Ahora regreso con otra compañía, luego de un año sin pelear por la lesión, pero con una gran preparación”, explicó el originario de Guadalupe, Nuevo León, que dejara marca de 7-2 en el octágono, antes de firmar con su nueva promotora.

David DJ Fuentes derrotó a Pérez en 2010, en la empresa del sur de Texas STFC y desde entonces se ha mantenido la rivalidad, por eso le interesó el enfrentamiento,” Pues está bien, porque es un tipo que siempre está hablando y diciendo que me ganó. Vamos a darle la oportunidad para ver que cartas trae sobre la mesa, somos peleadores muy diferentes que hace ocho años, la verdad no me preocupa pero en el MMA siempre puede haber un golpe de suerte y por eso no voy confiado. Estoy bien enfocado”, explicó.

Desde su punto de vista, aquella noche le ganó la inexperiencia pues “solo peleaba con el corazón” y a pesar de que ganaba los primeros dos rounds, cayó en una llave de brazo.

Ahora, uno de los peleadores en México de mayor influencia en las ligas internacionales se siente en una de sus mejores condiciones físicas y madurez a los 28 años, pues, “ésta preparación ha durado más de un año, después de la cirugía el coach Eric del Fierro me dijo, hoy empieza el campamento’. Estoy trabajando en todo aspecto de la pelea, cubriendo los huecos para ser un atleta de artes marciales al cien por ciento. Mi lucha la he mejorado mucho, mi boxeo, mi pateo, mi jiujitsu lo he mejorado encabronadamente. Sé que es una pelea muy riesgosa, todas en Combate Americas van a ser así, pero yo voy a sacar mi fuerza, mi experiencia y el colmillo que lo tengo bien retorcido”.

Después de pelear en los grandes escenarios de los Estados Unidos y México Erik Gregorio está esperando un lleno espectacular en el gimnasio, con aforo para cerca de 4 mil personas.

“Nada más de mi familia son como dos mil, va a estar llenísimo y la gente debe comprar su boleto desde que se anuncie. Hasta mi mamá está preocupada por que se van a quedar fuera algunos”, finalizó.

Combate Américas

20 de abril

Gimnasio Nuevo León

Nuevo León, Monterrey