Inicia Congreso ODEIPPLA en Colegio Inglés

Torreón, Coahuila

Este viernes se puso en marcha el Congreso de la Organización Deportiva Estudiantil de Instituciones Públicas y Privadas de La Laguna (ODEIPPLA), en las instalaciones del Colegio Inglés, con la participación de 165 entrenadores de futbol, basquetbol y voleibol.

Los trabajos fueron inaugurados a las 16:00 horas, en la disciplina de voleibol interviene Gabriela Isela Alarcón Gómez, Licenciada en Educación Física y miembro de la Federación Mexicana de Voleibol, quien fue Seleccionada Nacional Juvenil.

Durante su trayectoria como jugadora fue subcampeona de Segunda División en 1993, subcampeona nacional de Primera División en 2000 y también acreedora al Premio Teporaca de Bronce como jugadora en ese mismo año.

Como entrenadora, ha participado en Olimpiadas Nacionales donde obtuvo 2 medallas de oro, 8 de plata y 6 de bronce, además, el Campeonato Nacional Sub 23 y tercer lugar de Segunda División 2013.

Ha preparado al equipo URN Chihuahua Varonil de la Liga Mexicana de Voleibol con quienes consiguió un segundo lugar.

Como entrenadora nacional participó en el mundial de voleibol sub 18 femenil en Tailandia 2013 y también estuvo en el campeonato mundial sub 23 femenil en Tijuana 2013.

A nivel internacional obtuvo el tercer lugar en el continental NORCECA sub 19 varonil en Tulsa, Oklahoma 2014 y en tercer lugar también en el continental NORCECA 2016 en la Habana, Cuba.

Además fue entrenadora del selectivo que participó en el mundial sub 19 en Argentina, para el Mundial Sub 19 en Barahain y Sub Campeona y Tercer Lugar en la Liga Mexicana de Voleibol.

Es la responsable de la impartir el curso Nivel II de actualización del programa integral de capacitación de la Federación Mexicana de Voleibol.

En futbol participa Fernando Ramos Morales, egresado de la Licenciatura en Educación Física y con especialidad en Preparación Física y una destacada experiencia profesional en equipos como el León, Estudiantes Tecos y Leones Negros, así como en el sector educativo con el Colegio Once de México y Tec de Monterrey.

Se ha desempeñado catedrático en la Universidad del Valle de México y en el ITESO y coordina la preparación física del Club Leones Negros de la U de G.

Ha sido conferencista en diversos congresos en Torreón, Guadalajara, Honduras, Laredo Texas,y Chicago.

Alberto Acosta Alegría es Maestro en Ciencias del Deporte, entrenador en jefe del Programa de Baloncesto UMAD.

Es un coach de amplia experiencia en el basquetbol estudiantil. Logró un campeonato nacional de la división uno de la ABE 2015 y el Tercer Lugar 2016.

Es consultor y miembro del grupo de ponentes en los Diplomados en Entrenamiento Deportivo del ITESM Campus Monterrey.

Es miembro de WBCA Women Basketball Coaches Asociation, fue entrenador asistente de la Selección Nacional Universitaria y tuvo participación en los Juegos Mundiales Universitarios en Korea del Sur 2015.

Además, fue entrenador en jefe de la Selección Nacional Estudiantil Femenil en 1996, 1997 y 1999.

