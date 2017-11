El COI inicia campaña para llevar luz a miles de refugiados

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció su campaña “Become the Light/Convertirse en la Luz” para recaudar fondos e instalar una red de iluminación para 55 mil refugiados en el campamento de Mahama en Ruanda.

La campaña que promueve los valores olímpicos de excelencia, amistad y respeto, se presenta a través de una serie de anuncios de servicios públicos.

Por lo que demuestra cómo los logros inspiradores de los atletas y el espíritu olímpico pueden motivar a las personas de todo el mundo a “convertirse en la luz” y actuar como faros de positivismo.

El COI explicó que la campaña invita a los participantes en todo el mundo a realizar una “donación” de su actividad física y registrarla en el Canal Olímpico.

Fight darkness with light. Watch how together we can light up the world. https://t.co/L3eKjgVkVX#BecomeTheLight#WithRefugees@Refugeespic.twitter.com/TfJhzBgJ5Q