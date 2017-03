El machismo cerró las puertas del beisbol a Claudia Rivas

Ciudad de México

Claudia Rivas, quien es una de las psicólogas del deporte más famosas por su trayectoria con equipos de Primera División y selecciones nacionales, dijo para La Afición que fue en el beisbol donde tuvo una experiencia "sexista", pues no aceptaron su proyecto por ser mujer.

"En beisbol, en un equipo profesional, se cuestionó mucho que el hecho de ser mujer me permitiera poder entender - no sé si los beisbolistas vienen de otra galaxia - que pudiera yo entender su mundo, y realmente no quisieron el trabajo con una mujer, fue la única ocasión que sí sentí una situación sexista", comentó Rivas Garza.

La hija del prestigioso psicólogo Octavo Rivas, quien falleciera el año pasado, mencionó que se acercaron a ella para que presentara un proyecto; sin embargo, éste no fue tomado en cuenta, ya que lo único cuestionable para ellos fue que Claudia era del sexo opuesto.

"Jamás dieron la oportunidad: me preguntaron, presenté un proyecto, pero lo único que me cuestionaron de mi proyecto es que yo era mujer, realmente no cuestionaron nada de la aplicación del proyecto; después, supe que habían elegido a alguien del sexo masculino", expresó.

Y aunque la mayoría pensaría que estas actitudes de machismo se podrían dar en el futbol o el americano, Claudia aseguró que nunca ha tenido algún problema. En lo que se refiere al balompié, Rivas Garza dijo que "a lo mejor era muy inconsciente y no me daba cuenta de que estaba en un mundo solo de hombres, porque yo había crecido en Pumas; entonces, gran parte de los entrenadores, jugadores y directivos de esa época conocía el trabajo de mi papá, me conocían a mí, siempre tuve el apoyo de todos".

Para la psicóloga, este trabajo no ha sido fácil, no porque haya tenido una mala experiencia, sino porque "no hay horarios determinados, trabajas fines de semana, viajas mucho". A pesar de ello, ve su profesión como algo apasionante.

La fuente de inspiración fue su padre, Octavio Rivas, porque "fue un estar orgullosa de él y admirarlo muchísimo, y no decir quiero ser como él, nunca voy a ser como él, porque somos diferentes; entonces, yo quiero ser muy buena, siendo como yo. Eso sirvió para que yo me pusiera metas y objetivos muy altos".

A lo largo de su trayectoria, Claudia ha trabajado con equipos de Primera División como Atlante, Pumas (apoyando a su padre), Santos (una conferencia); Toluca, club con el que tuvo una gran experiencia a lado de José Manuel 'Chepo' de la Torre, durante el campeonato del Bicentenario, y Correcaminos.

También tuvo algunos proyectos con Pachuca y León, cuando estaban en el Ascenso; asimismo, estuvo en los inicios de Xolos de Tijuana, durante el "primer y segundo año, cuando eran cachorritos". En fuerzas básicas con América, Pumas y Santos.

Claudia Rivas es sinónimo de éxito, pues a través de su experiencia ha traspasado fronteras, ya que ha realizado conferencias en 11 países (Singapur, Argentina, Italia, entre otros); además, fue presidenta - fundadora de la Sociedad de la psicología en el deporte, motivos suficientes para ser un ícono femenino en lo deportivo.