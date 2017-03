Triunfo colombiano en el Circuito de Marcha

Con un tiempo de 1:22:29 horas, el colombiano Eider Arévalo ganó la prueba de los 20 kilómetros varonil en el Circuito Internacional de Marcha que se realizó en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras que el segundo sitio fue para el mexicano Omar Pineda con 1.22:38 y el tercero para el ecuatoriano Andrés Chocho con 1.22.47.

“Desgraciadamente en los últimos kilómetros me alcanzó el colombiano y mis piernas ya no me dieron para más, pero estoy muy contento con lo que hice y dentro de ocho dias voy a debutar en los 50 kilómetros. Hace un año me coloqué como el séptimo del mundo y con la mejor marca mexicana pero por los procesos selectivos quedé fuera de Río, lo cual ya ha quedado atrás y ahora lo que cuenta es que he empezado la temporada con el pie derecho”, indicó Pineda.