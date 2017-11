Triatletas mexicanos preparan el camino olímpico

Cancún, Quintana Roo

Una vez que probaron la experiencia olímpica es complicado pensar que no lo volverán a intentar. Los triatletas Cecilia e Irving Pérez no sólo comparten apellido, también ambos tienen una espinita clavada y ya trazan el camino que recorrerán para volver a participar en la justa veraniega.

Conscientes de que una posición 33 en el caso de Cecilia o la 22 que consiguió Irving en Río 2016 no demuestra todo su potencial, ambos cerraron ayer con un triunfo en el Triatlón Xel-Há la temporada 2017 y ya comienzan a planear el camino que los llevará Tokio2020.

"El pasado ciclo olímpico lo sufrí demasiado fueron literal sangre, sudor y lágrimas, todo me pasó, pero bueno... uno aprende, crece y madura como persona, como deportista y bueno para lo que viene espero clasificar de una mejor manera, más solida y mejor preparada. Estoy buscando ser de las mejores del mundo, ya no quiero solo clasificar, quiero tener un lugar y que la gente vea que seguimos creciendo y trabajando", detalló Cecilia, quien por cuarto año consecutivo se llevó el triunfo en la Riviera Maya y aseguró que espera que sus olimpiadas sean mucho más tranquilas que las anteriores, para así llegar en plenitud a los Juegos Olímpicos.

Cecilia participó este fin de semana en el Triatlón Xel-Há imponiéndose a sus compatriotas Mayra Castañeda y Fabiola Corona con un tiempo de 02:10:09 horas.

Irving Pérez también tiene claro la vía que debe de tomar y qué es lo que tiene que trabajar, pero resaltó que terminar la temporada con un triunfo y libre de lesiones es el arranque ideal.

"Tuvimos una buena competencia, sobre todo porque David (Mendoza) y yo no estábamos peleando el número uno de la clasificación nacional y este triunfo me consolidó en la posición. Somos compañeros de equipo, muy buenos amigos, pero yo se donde le duele, el sabe donde me duele. Se puso muy bien", dijo respecto a Xel-Há en donde terminó con un crono de 01:54:31 a un minuto de Mendoza. "Ahora se viene lo bueno, pues vienen los Centroamericanos, después los Panamericanos... pero la meta principal es Tokio. Quiero trabajar de una forma en la que me permita estar más fino, adaptar mi cuerpo a la perfección", explicó el triatleta de 31 años, quien aseguró que trabajará en los cierres de sus últimos kilómetros para poder aguantar una velocidad alta.

No se olvida de Jojutla

Aunque vive en Guadalajara desde hace 13 años, Irving Pérez tiene un lazo grande con Jojutla y vivió momentos de gran tensión durante el sismo del 19 de septiembre.

"Viví semanas estresantes en mi familia, yo nací ahí, pero ahora me toca ayudar. Apoyar desde Jalisco a los que más lo necesitan. Iré pronto a llevar más cosas (cocinas y colchones)... la ayuda se necesita demasiado. Me gustaría ver par el siguiente año hacer algo más por por la rehabilitación de Jojutla. Quiero ver si puedo construir un parque, lo que sea, porque si quedó bastante dañado. Sobre todo reactivar la economía... Yo seguiré colaborando mientras no descuide el deporte, que ese mi trabajo", finalizó.

RESULTADOS TRIATLÓN XEL-HÁ

VARONIL

1. I. Pérez 01:54:31

2. D. Mendoza 01:55:30

3. A. Garza 01:56:42

FEMENIL

1. C. Pérez 02:10:09

2. M. Castañeda 02:16:40

3. F. Corona 02:18:43