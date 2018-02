El casco que destaca en Pyeongchang 2018

CIUDAD DE MÉXICO

Akwasi Frimpong es un el piloto de skeleton ghanés de 32 años, que se ha robado la mirada de los espectadores de los Juegos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang 2018 debido al diseño de su casco.

En esta protección se puede observar a un conejo escapar de un león.





Detrás de este competidor de Juegos Olímpicos de Invierno hay una gran historia, ya que es el es el primer ghanés y el primer hombre de África Occidental en competir en skeleton en estas Olimpiadas.

Cabe destacar que Frimpong empezó a practicar atletismo y era un destacado velocista, pero lamentablemente no pudo estar presente en Londres 2012 debido a una lesión.

Luego de esto, decidió cambiar de deporte y practicar bobsleigh en el cual calificó en Sochi 2014 pero fue suplente con el equipo de Holanda.

Ahora, esta es su tercera oportunidad y espera por fin cumplir su sueño: "Me ha costado quince años y me he perdido los Juegos por muy poco en dos ocasiones. Pero el hecho de que he seguido adelante para hacer realidad mi sueño creo que servirá de inspiración para mucha otra gente. Que habrá visto que perseguir tus sueños está bien".

Del mismo modo aseguró:"Represento a Ghana, he puesto a Ghana en el mapa de los deportes de invierno; y estoy muy agradecido por formar parte de una pequeña parte de la historia de mi país", finalizo el africano.