Histórica lucha para el 84 Aniversario del CMLL

Ciudad de México

Las redes sociales explotaban por esta batalla, la gente lo pedía a gritos y por primera vez en la historia del Consejo Mundial de Lucha Libre las 'Amazonas del Ring', encabezarán el magno evento del 84 Aniversario de la empresa más antigua del mundo en materia luchística.

Y es que Zeuxis y Princesa Sugehit se enfrentarán en una batalla sin precedentes, una lucha de apuesta máscara contra máscara. Con la firma del contrato se hace oficial y buscará poner punto final a esta rivalidad añeja.

Ambas luchadoras ya no caben en el mismo ring desde los últimos choques que han tenido, los cuales han ido subiendo de intensidad, por tal motivo buscaban a como diera lugar la firma del documento que diera pie a exponer las identidades.

La moneda está en el aire, una lucha que, en el papel, parte como favorita la regiomontana Sugehit, quien es conocida por destrozar a las extranjeras; cosa que tiene a la puertorriqueña Zeuxis sin cuidado.

"Estoy muy nerviosa, sé que es una gran luchadora y tiene un palmarés importante de máscaras conseguidas en su vitrina, pero estoy preparada para el reto, ya no cabemos en el mismo ring", declaró Zeuxis

"Es un gran logro para mi carrera participar en la función estrella de la empresa, daré todo de mi", respondió Princesa Sugehit.

El máximo organismo rector del pancracio mexicano, prepara una fiesta para todos los amantes de este deporte.

Por parte de los varones, los encargados en llevar la otra apuesta serán Niebla Roja y Gran Guerrero, quienes expondrán también sus incógnitas, en algo inédito para la empresa; ya con contrato firmado no podrán escapar a la cita con el destino, y buscarán dejar en claro quién es el mejor lagunero.

La facción de los 'Guerreros Laguneros', busca recuperar el diseño de la tapa que posee Niebla Roja, que en palabras de Último Guerrero, líder de la agrupación, les pertenece.

Por su parte Niebla Roja luchara con la firme convicción de dejar en claro que ya está al nivel de estos eventos y reivindicar su nombre ante sus antiguos compañeros.

"La verdad tengo nervios, ansias y coraje, es la lucha más importante en mi carrera, un compromiso que debo asumir con madurez; buscaré estar sereno y seguir preparándome en el gimnasio", apuntó Niebla Roja.

"Me siento muy contento, sé que estoy preparado para estos eventos, de mi parte quiero demostrarle a Niebla Roja que tengo las capacidades luchística para derrotarlo; mi hermano (Último Guerrero) me comentó que subiera escalones por mi cuenta, para demostrar que no soy un luchador 'al vapor', quiero enseñarles mi historia, de lo que soy capaz para cualquier enfrentamiento", dijo Gran Guerrero.

Sumado a esto se presentaron nuevamente los gladiadores que encabezarán el Grand Prix, este próximo 1 de septiembre; por parte de la esquina nacional se presentaba Rush, Dragón Lee, Volador Jr., Diamante Azul, Valiente, Euforia y Mephisto, quienes dejaron en claro que las rivalidades personales quedarán de lado, para buscar que la copa se quede en las vitrinas del CMLL y dejar en lo más alto el nombre de la mejor empresa de lucha libre a nivel mundial.

"Por una noche dejaremos las rivalidades de lado, para demostrar la calidad de lucha que se practica en México; y dejaremos en claro cuál es la mejor empresa de lucha libre a nivel mundial", apuntó Rush.

El banquete está servido, un evento histórico se está por vivir este próximo 16 de septiembre en la Arena México, que buscará tener a todos los presentes al filo de la butaca y con las emociones a flor de piel.