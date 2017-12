Invitan a correr y donar juguetes

Torreón, Coahuila

Este sábado Carreras Laguna llevará a cabo la carrera atlética 'Yo sonrío por un juguete 2K y 4K', en el Bosque Venustiano Carranza.



Se organiza con el propósito de recaudar juguetes, que serán entregados a niños de escasos recursos.



La competencia arrancará a las 20:00 horas desde el ágora del Maratón Lala, se correrá en rama varonil y femenil.



Se entregará a cada corredor un paquete con número, playera y se dará en la meta una medalla.



Para inscribirse sólo hay que llevar un juguete en buenas condiciones, de preferencia que no use pilas y no sea bélico.



Se premiará con trofeo a los tres primeros lugares de cada rama, una vez que finalice la carrera, esto en el lugar de salida y meta.



Los puntos de registro se localizan en las oficinas de Intermall Laguna, en el gimnasio RockSport Reforma, así como en el Club Corredores del Bosque.



Se invita a toda la comunidad a que participe, si bien no desean correr, pueden hacer su donativo en los puntos de inscripción o en el lugar de la carrera, este sábado desde las 20:00 horas.

dcr