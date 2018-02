Corren la Carrera Tarahumara con causa

Monterrey

La triatleta Victoria Martínez y Aarón Arias, por segundo año, ganaron hoy la Sexta Carrera Tarahumara 21k, donde Miguel Lara, Silverio Ramírez, María Isidora Rodríguez y Alejandrina Valencia fueron los triunfadores en las categorías de los rarámuris.

Martínez García se impuso de principio a fin con 1:26:53 horas y su victoria es parte de la preparación del próximo triatlón que se efectuará en Monterrey, porque, dijo, empieza su año competitivo.

“Es muy emotivo llegar a la meta porque es una carrera con causa”, señaló quien fue acompañada en la ceremonia de premiación por Adalia Cantú, que registró uun tiempo de 1:27:44 horas, y Rocío Esmeralda Pulido, con 1:29:20.

Aarón Arias Navarro ganó el bicampeonato con 1:12:00 horas en esta nueva ruta que se llevó a cabo en el Parque Fundidora, mientras que el año pasado se impuso con 1:10:04 en el circuito Valle Oriente, que tiene más subidas y bajadas, en comparación con el de hoy, que es más plano.

“Es una carrera que ya es una tradición para nosotros en Monterrey y gracias a Dios repetí el triunfo. Es muy emotivo porque esto ayudará a las personas en la Sierra Tarahumara”, comentó Arias Navarro.

Él también tuvo un dominio absoluto y mandó al segundo lugar a Héctor Daniel Monsiváis, quien marcó 1:13:18, y al tercero a Enrique Moreno, que tuvo un tiempo de 1:13:54.

Entre los rarámuris damas, categoría 15-35 años, se impuso María Isadora Rodríguez con 1:42:03 horas; seguida de Manuela Prieto, con 2:17:54, y María Elena Martínez ,con 2:42:49; mientras que en 36 años y más estuvieron en el podio Alejandrina Valencia, con 2:15:10, y María Nicolasa Cadena, con 2:30:48.

“Estoy muy contenta, me siento muy feliz y hoy le gané a mi esposo, a Calixto”, dijo una exhausta María Isadora, quien lamenta que sus dos hijos y una hija no corran y no sigan con la tradición.

En varones categoría 15-35 años se coronó Miguel Lara, con 1:20:23; acompañado de Candelario Campos (1:26:31) y Abelardo Estrada (1:26:52); y en 36 años y más quedaron en el podio Silverio Ramírez (1:14:00), Silverio Morales (1:29:33) y Calixto Járiz (1:33:24).

Los organizadores reunieron por concepto de inscripción más de un millón de pesos, que serán entregados a la Fundación E. Llaguno, la cual brindará diversos apoyos a la población tarahumara.