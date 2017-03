Presenta DIF Coahuila carrera infantil "Actívate por la paz"

Saltillo, Coahuila

"Actívate por la Paz" es la consigna bajo la cual este año se espera que más de 25 mil niñas, niños y adolescentes se inscriban en la carrera infantil, para el efecto, la propia presidenta honoraria del DIF Coahuila, Carolina Viggiano Austria, hizo la invitación a que participen en las diferentes ediciones que a partir del dos de abril se realizarán en Saltillo y otros seis municipios de la entidad.

En rueda de prensa realizada en la Unidad Deportiva de la Universidad Autónoma de Coahuila, enfatizó que en esta, la quinta edición de la ya tradicional carrera, el Gobierno de Coahuila pretende concientizar desde a los más pequeños, la importancia que tiene el trabajar por la paz en nuestro Estado.

Explicó que trabajar por la paz no es un tema que se resuelva por decreto, sino que por el contrario, se necesita de la participación de la sociedad, para cuidar la seguridad.



La Carrera Actívate Coahuila Infantil se desarrollará en tres categorías.

En la primera de ellas, los niños y las niñas de 4 a 6 años correrán 500 metros acompañado de un tutor no menor de 15 años, posteriormente correrán los pequeños en edad de 7 a 11 años, recorriendo una distancia de 1.5 kilómetros, igualmente acompañados de un tutor, finalmente, quienes se inscriban en la categoría de 12 a 15 años, correrán 5 kilómetros.

Cada uno de los participantes, quienes sólo tendrán que aportar una cuota de recuperación al inscribirse de 30 pesos, recibirá un kit de recuperación y una medalla al cruzar la meta, además de que podrán participar en una rifa de balones, tabletas y cámaras al finalizar el evento.

Por su parte, el Director de DIF Coahuila, Sergio Armando Sisbeles, destacó que por primera vez los fondos de recuperación se aplicarán al fortalecimiento de las casas hogar con las que la institución ha estado trabajando de la mano, con la finalidad de proporcionarles un apoyo importante, cubriendo la cuota que deben reportar a Protección Civil.

"No solo buscamos apoyar la causa de una formación inicial en nuestros niños a favor de la paz, sino que a su vez atendemos a esta causa de ayudar, coadyuvar o coproducir con este tipo de Asociaciones Civiles, que nos están apoyando en la atención de este sector tan primordial que son los niños y las niñas", expuso.

Las inscripciones para esta carrera se llevarán a cabo en las oficinas del DIF Coahuila, en horario de 9:00 a 16:00 horas, en Palacio de Gobierno, de las 9:00 a las 18:00 horas, en el Estadio Olímpico, de 9:00 e la mañana a 4:00 de la tarde, en la Ruta Recreativa de 8:00 am a 1:00 pm, en tiendas Innova Sport de las 8:00 a las 23:00 horas y en la tienda de deportes Go Run, de las 10:00 am a 8:30 pm.













LMG