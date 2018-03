Carlos Navarro regresó con selección nacional de taekwondo

Ciudad de México

Después de ausentarse por tres meses de los entrenamientos con la selección nacional, Carlos Navarro finalmente volvió a la preparación en el Centro Nacional de Alto Rendimiento con el objetivo de continuar en el podio internacional y que eso mismo lo regrese a la cima mundial, a la cual estuvo situado todo el año anterior.

"Definitivamente es borrón y cuenta nueva, tuve un fin de año muy pesado para mí en lo personal y profesional, y ahora vengo con una buena mentalidad y espero lograr buenos resultados como lo hice el año pasado", declaró Navarro.

El chihuahuense tuvo un cierre de año muy complicado ya que en el Grand Prix de Londres perdió en segunda ronda, mientras que en el Grand Prix final en Costa de Marfil fue eliminado en su primera pelea. Después en el Grand Slam de China fue descalificado por no dar el peso, lo cual fue un duro golpe para el mexicano.

Ahora tras tomarse un descanso, Navarro tiene en este año varios compromisos en puerta como el Campeonato Panamericano en Estados Unidos, los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, y los seriales del Grand Prix.

"Me siento contento de estar de regreso en el CNAR para retomar el buen trabajo que llevaba. Estuve en un periodo de descanso por un tiempo y ahorita me siento muy bien y en estos días me he sentido muy cómodo. Entrenar con la selección es increíble y se hace con un excelente nivel, ya que todos mis compañeros son de gran calidad mundial", señaló Navarro.

El deportista de tan solo 21 años de edad, ocupa actualmente la segunda posición del ranking olímpico y mundial, y se mantendrá en el mismo peso en todo el ciclo olímpico a pesar de que se especulaba que cambiaría de categoría tras el mal momento que vivió en el Grand Slam.

"Es una nueva etapa y un nuevo año, hay que empezarlo bien. Vienen eventos muy importantes y sólo queda entrenar muy fuerte. Entrenar con la selección es increíble, y con un excelente nivel, ya que todos mis compañeros cuentan con una gran calidad mundial. Es bueno que todavía puedo compartir la preparación junto a ellos y que también yo pueda crecer de esa manera", mencionó.

Navarro regresó a los entrenamientos al parejo de los integrantes de la selección nacional, y estuvo practicando las diferentes formas de conectar los puntos en los petos electrónicos que se utilizarán en los Centroamericanos.