Anuncian torneo de golf ‘De los Quedados’

Gómez Palacio, Durango

Del 28 al 31 de marzo será el tradicional Torneo Anual de golf de Semana Santa, competencia conocida como "De los Quedados" en el Campestre de Gómez Palacio.

Las categorías a participar son: la 'AA', la cual se jugará de 0 a 7 de hándicap; la 'A', de 8 a 12 de hándicap; la 'B', 'C', 'D' y 'E', Damas y Seniors.

Habrá premios a los hole in one en los hoyos 3, 10, 12 y 16. En el hoyo 7 se premiará con un automóvil compacto 2018, en caso de no caer el hoyo en uno, el vehículo se rifará entre los participantes presentes en la ceremonia de premiación. Habrá también premios a los o'yes.

En el rompe hielos se realizará además el torneo de Driver, se tendrá además torneo Aproach y de Putt, mientras que el día de la premiación se tendrá una espectacular ceremonia con una fiesta retro.

Hay descuentos para aquellos golfistas que se inscriban antes del 20 de febrero.

dcr