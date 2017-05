Se presentó el XC Campeonato Nacional de Golf de Aficionados

Ciudad de México

Se hizo la presentación de la edición 90 del Campeonato Nacional de Golf de aficionados, la cual fue encabezada por Pablo Suniaga, presidente de la Federación Mexicana de Golf y Jorge Robleda Moguel, vicepresidente de la Federación Mexicana de Golf.

El torneo se llevará a cabo del 8 al 11 de junio en el Campeche Country Club, también conocido como "El Delfín", en donde estarán varios de los mayores exponentes del Golf amateur de nuestro país, como Álvaro Ortiz, Aarón Terrazas, además del chileno, Joaquín Niemann.

El certamen tendrá la modalidad de Stroke Play o Juego por Golpes a lo largo de 72 hoyos, realizando un corte luego de los primeros 54 pots.

El ganador del certamen se le premiará con la exención del U.S. Amateur y del US. Open.

EL CAMPO

El campo del Campeche Country Club cuenta con 7112 yardas, además de tener todas las características necesarias de un campo de Golf profesional. Las instalaciones cuentan con vistas a los lagos, jardines, al mar, hoyos de golf y circuitos internos; a su vez, el complejo tiene vialidades internas, con servicios subterráneos de agua, luz y teléfono.

ME VOY SATISFECHO, MÁS NO FELIZ

Pablo Suniaga, actual presidente de la Federación Mexicana de Golf (FMG), externó las sensaciones que le ha dejado su gestión al frente de este organismo, misma que está menos de 10 días de concluir.

"Mi periodo llega su fin, mis tres años de gestión, concluyen la semana que viene. Me voy satisfecho, porque se realizaron grandes cosas, se consiguió una continuidad, que las cosas sigan funcionando, no obstante, desgraciadamente, en estos tres años, no se logró una iniciativa que yo quería que se realizara, la cual era que hubiese campos públicos de Golf, en donde la gente de recursos medio y bajos pudiera practicar este deporte, ya que la mayoría de los clubes son privados y no cualquiera tiene acceso a estos. No obstante, el deporte avanzó mucho", dijo a La Afición.

Asimismo, destacó el crecimiento del Golf en la importancia que este ha tenido en los medios, además de la importancia que ha ido cobrando entre la gente, la cual se ha ido integrando mucho.