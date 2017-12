Campeona de ajedrez se niega a jugar en Arabia Saudita por machismo

Ciudad de México

La dos veces campeona mundial de ajedrez, Anna Muzychuk, anunció mediante su cuenta de Facebook que no asistirá al próximo certamen de la especialidad, el cual se efectuará en Arabia Saudita, debido a las costumbres machistas que existen en la nación sede. Gracias a dicha decisión, pierde en automático sus títulos del mundo.

"En unos días voy a perder dos títulos de campeón del mundo, uno por uno. Sólo porque decidí no ir a Arabia Saudita. No para jugar con las reglas de alguien, no para usar abaya, no para ser acompañado afuera, y en absoluto para no sentirme como una criatura secundaria" fue parte del mensaje publicado por la deportista ucraniana mediante sus redes sociales.

Las participantes del certamen a realizarse en Arabia Saudita –mismo que se desarrollará del 26 al 30 de diciembre-, deberán llevar una abaya y un vestido simple y suelto; asimismo, tienen que estar acompañadas por un hombre en todo momento.