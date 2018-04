Quieren al Junior

MONTERREY, NUEVO LEÓN

Combate Américas está viviendo el momento más importante de su joven historia, con la llegada de Erik ‘Goyito’ Pérez y la expectativa de convencer a Alberto del Río de volver a las artes marciales mixtas, disciplina que no practica desde el 2008, pero además, su fundador, Campbell McLaren tiene una nueva meta: convencer a Julio César Chávez Jr. de convertirse en peleador de MMA.

“Lo conocí hace unos años cuando peleó en Monterrey, y he platicado del tema con su papá, que obviamente es amante del box y no gusta del MMA. Pero yo pienso que puede ser un nuevo comienzo para Julio, quitarse de la sombra de su padre. Es cuestión de que encontremos la división correcta y el oponente correcto”, dijo McLaren en entrevista con La Afición.

Chávez González ha declarado que quiere terminar su carrera en las 168 libras del boxeo y la categoría más cercana en el MMA es el peso wélter, donde se pelea en un límite de 170.

El ex campeón del peso medio del CMB ha mostrado su curiosidad por el MMA en el pasado, pues tiene una relación de amistad con los peleadores del UFC Nate y Nick Díaz, pero nunca ha entrenado jiujitsu, lucha o muay thai de manera formal.

“Hay pocos pegadores con tanto poder. Hablé de esto con Royce Gracie (leyenda del jiujitsu brasileño y ganador de UFC 1) y él me dice que a un atleta de sus condiciones lo puede enseñar a defenderse en seis meses. No va a ganar nunca en el suelo, tendrá que noquear y ganar en su terreno que es el boxeo, pero estoy seguro que puede hacerlo bien, los hermanos Díaz pueden entrenarlo, de hecho veremos muy pronto a Nate y queremos plantear al idea”, detalló el empresario.

McLaren fundó en 1993 el UFC junto a la familia Gracie y mantiene una gran relación con ellos, así que está seguro que en un año podrá convencer a Julio Jr. de subirse a la jaula.

La promoción está convencida de que pueden poner la cantidad de dinero correcta para que esto suceda, aunque el boxeador en estos momentos está metido en rumores de una pelea en el mes de julio ante Gabriel Rosado, luego de un intercambio en Instagram.

Mientras esto sucede, McLaren disfruta de la explosión de su nueva empresa, “Es el momento más grande en la historia de Combate Américas, Copa Combate fue un gran momento, la semana pasada en Los Ángeles también, pero ‘Goyito’ es el epítome del peleador de Combate Américas. Mexicano orgulloso, tremendo competidor y peleaba en el UFC. Así que estamos muy contentos de habérnoslo robado”, expresó.

Sacramento el 11 y Tijuana el 19 de mayo serán las siguientes sedes de sus eventos y sus carteleras serán anunciadas en los siguientes días.

En cuanto la búsqueda de más talento con experiencia en otras promociones importantes, Combate Américas no quiere convertirlo en su estrategia central: “Queremos seguir desarrollando a las siguientes estrellas, si tenemos una oportunidad como la de ‘Goyito’ que viene del UFC, como Enrique ‘Wasabi’ Marín o Gastón Reyno, el uruguayo que viene de Bellator no la vamos a dejar ir, pero no es nuestro objetivo principal”, explicó Mike Afromowitz, VP de Operaciones de la compañía.

Actualmente, el mexicano Eduardo Vargas se dedica a reclutar el talento latino y viene de cerrar una gira por Sudamérica. El matchmaker asegura que en los siguientes días anunciaran la firma de más peleadores nacionales.