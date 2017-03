Borregos Laguna busca mantener racha ganadora

Torreón, Coahuila

Este viernes en el Tecnológico de Monterrey campus Irapuato, los Borregos del ITESM Laguna buscarán ampliar su gran racha ganadora en la quinta jornada de la Liga Premier Juvenil del CONADEIP.

Los laguneros llegan con buenos números al sumar 256 puntos a favor por 26 en contra y cuatro juegos ganados, siendo hasta el momento la ofensiva más productiva con saldo positivo de +230 puntos, el más cercano perseguidor es ITESM México Estado de México con +138.



Los locales tienen un juego ganado y tres perdidos y números negativos de -84 puntos, por lo cual la escuadra lagunera comandada por Rubén Castillo llega como favorita a este encuentro en la recta final de la temporada regular.



Los dos equipos protagonistas están en el mismo sector Bajío en donde los laguneros ya amarraron su clasificación a la postemporada.



ROL QUINTA SEMANA



Viernes 10 marzo

17:00 ITESM Irapuato vs ITESM Laguna.

17:00 ITESM León vs Colegio Subiré.

19:00 ITESM Cd. México vs Tigres Blancos UMAD.



Sábado 11 marzo

11:00 Legionarios UNINTER vs Halcones UIP.

12:00 ITESM Tampico vs Leones LBM.

12:00 Mandriles Stratford vs Tec. México Edo México.

12:00 ITESM Toluca vs ITESM Santa Fe.

16:30 ITESM Querétaro vs ITESM Guadalajara.

19:00 ITESM Chihuahua vs Prepa Tec. de Monterrey.





dcr