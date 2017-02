Blue Demon Jr, listo para regresar al encordado

Ciudad de México

Blue Demon Jr, heredero del 'Demonio Azul, se sometió a una cirugía en el hombro izquierdo el pasado mes de diciembre, por lo que luego de varias semanas de descanso, se dice listo para regresar a los cuadriláteros y será justo en este mes, cuando vuelva a luchar.

"Tuve dos lesiones seguidas en el hombro; entonces, me tuvieron que poner tornillos, ajustar ligamentos, tendón, todo el manguito rotador, y sí fue una cirugía que me retrasó unos meses, pero ya vuelvo al ring", declaró para La Afición.

Blue Demon Jr. asegura que su afición podrá seguirlo en la Liga Elite; incluso, ya tuvo pláticas con los dirigentes de la institución.

"Ahí voy a estar (en la segunda temporada de Liga Elite). Ya hablaron los promotores conmigo y yo sigo dispuesto si me siguen contratando", aseveró el gladiador. "También me van a poder ver en todo el circuito independiente.

Acerca de 'Legado Dragón', promotora que recientemente presentó el luchador Octagón, mencionó que desea que tenga una buena publicidad para competir con algunas otras que actualmente están en el mercado.

"Hoy en día, la empresa que se sabe vender en el espectáculo, la lucha libre y el deporte, es quien tiene éxito", aseguró.

El luchador permaneció por algunos años en la empresa de la familia Roldán Peña, Triple A, y aunque dice haber terminado su relación laboral de buena forma, hoy es tajante al admitir que por el momento no le interesa reaparecer con dicha institución.

"Por el momento está muy independiente lo que haga Triple A de lo que haga Blue Demon", aunque también reconoció que la empresa "está fallando".

"Si los luchadores estuvieran a gusto no se irían, pero también creo que los muchachos que se van son muy jóvenes y no están bien apuntalados, creo que no era el momento de irse, pero tomaron su decisión y ya está", concluyó acerca de la desbandada de gladiadores que vive dicha empresa.