Hay mucho espacio para que crezca el golf: Salinas

Ciudad de México

El poder contar con 7 de los mejores 10 jugadores del mundo es motivo de orgullo, pero la meta de Benjamín Salinas - organizador del World Golf Championship México - no está en sólo reunir nombres. El trabajo va mucho más allá de la grama del Club de Golf Chapultepec.

En entrevista con La Afición el CEO de TV Azteca habló sobre la gran apuesta que le hacen al golf y el deseo de transmitir la pasión por este deporte, para impulsarlo a crecer.

"Este espectáculo es nada más para atraer el interés, para poder crecer el deporte. Porque no podría crecer si no hay interés por él. Por eso apostamos por un evento de esta talla, para que los niños lo puedan vivir en carne propia. El ver a estos cuates hacer lo mejor. Cada año vemos más niños y comienzan a tener sus favoritos y eso es clave. El futuro son los niños. Lo que queremos inculcar con este evento son los valores que trae el golf: honestidad, integridad. Eso es lo que nos mueve", señaló el ejecutivo que asegura que su vida familiar gira alrededor de este deporte.

Esta la segunda edición de este torneo, y el field cuenta con nombres de siete de los mejores nombres a nivel mundial. ¿Es el torneo soñado?

Me siento muy contento con este evento, pues no sólo se le muestra al mundo mexicano, también al mundo entero qué es México y cómo realmente se proyecta este país al extranjero. Todos los deportistas que vienen y se enamoran de México salen de aquí como embajadores absolutos de lo que es México y la Ciudad. Eso me da mucho gusto.E stamos viendo el mejor golf del mundo y personalmente como fan estoy fascinado verlo así.

Pero no necesariamente tienes que ser un fanático a muerte, pues este torneo se construyó con un evento social alrededor del evento. Para los muy fanáticos es un espectáculo seguir a tus ídolos. Es padrísimo. Pero para los que no le saben tanto, no importa, porque puedes venir y pasar una tarde increíble con la familia.

¿Cuánto tiempo tomó la construcción de un torneo así?

Realmente es muy difícil haberlo planeado. Estaría mintiendo si dijera que lo planeamos con mucha anticipación. Fue algo de mucha fortuna, porque se alinearon los astros. Este torneo estaba en el Doral (Miami) y estuvo ahí por 50 años. La PGA jamás pensó en no renovar, pero en el momento en que tienen un conflicto con el Doral se abre la oportunidad y fue justo cuando nosotros estábamos buscando traer un torneo de otra categoría. Se juntaron factores que si uno intenta planear normalmente no salen y PGA Tour confió en nosotros, como nosotros en México.

¿Cómo empezar con este plan de apoyo a este deporte que no es masivo?

La forma de crecer el deporte es fijándonos que más se puede hacer. ¿Porqué no pensar en un torneo de la LPGA? de la PGA, una escuela de alto rendimiento, giras infantiles, más torneos para mexicanos, para que puedan tener más puntos de ranking mundial. En fin, hay muchas formas, pero preferimos empezar por la joya de la corona. Ya con el interés generado, todo lo demás será más fácil de implementar. Primero nos iremos con el apoyo a los profesionales, hombres y mujeres, pero luego vienen clínicas de alto rendimiento, construcción de campos públicos de golf.

¿Hoy son 7 top 10 jugando, pero para donde hay espacio para mejorar? ¿te gustaría ver a Tiger Woods jugando en esta grama?

Claro, me encantaría. Soy super fan de él. Incluso Tiger dijo terminando su última ronda en Florida, dijo que el trató de hacer todo lo posible por jugar aquí. Sé que está en sus listas de cosas por hacer y estoy seguro de que el siguiente año lo va a lograr. Sería un honor tenerlo en México.