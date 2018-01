Competirán hasta que el cuerpo aguante

Ciudad de México

Los años no pasan en vano. Juan René Serrano está por cumplir 20 años como seleccionado nacional de manera consecutiva, tiempo en el que ha logrado distintos podios a escala internacional, pero ya a estas alturas de su carrera deportiva en cualquier momento podría decir adiós al alto rendimiento.

"No sé qué pasará más adelante, iré año con año, y no puedo definir si más adelante tendré el apoyo o las ganas de seguir entrenando. En algún momento podría decir que ya es suficiente, incluso ya lo he pensado en varias ocasiones, lo he dicho un par de veces pero no lo he cumplido o materializado. En cualquier momento podría colgar mis arcos", declaró Serrano.

Y fue más allá: "si logro estar con la selección nacional en este 2018, cumpliría 20 años consecutivos con el equipo, es decir 20 temporadas, entonces la mente y el cuerpo se cansan, y hay que darle espacio a las nuevas generaciones y que hagan mejores cosas de lo que hemos hecho".

El jalisciense sí tiene claro en buscar un lugar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018 donde quiere ser recordado como uno de los mexicanos que obtuvo una buena consecha de medallas de oro en esta justa regional.

"La idea es terminar con un resultado positivo y en esa edición ahora solo se pueden ganar tres títulos, así que espero aportar esas medallas de oro y quedarme como uno de los más grandes medallistas mexicanos en los Centroamericanos. Hasta ahora tengo 11 medallas de oro en las cuatro ediciones en que he participado", mencionó.

Serrano ha logrado el oro individual en las ediciones de San Salvador 2002 y Mayagüez 2010, además en esta misma justa de Puerto Rico obtuvo siete oros más, ya que entonces se otorgaban más preseas por las diferentes modalidades en las que se competía , y actualmente son tres: individual, equipo y mixto.

Ahora, para Barranquilla 2018, Serrano buscará cerrar con broche de oro su camino en las justas centroamericanas.

"Es lo más probable que sean mis últimos Centroamericanos, ya que todo debe tener una conclusión o un final, y en eso incluyo mi carrera deportiva, la cual está por tener un cierre a lo que será mi participación a nivel internacional", dijo.

El cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y la medalla de plata en equipo mixto, junto con Aída Román, en el Mundial de Turín 2011 son algunos resultados destacados que ha logrado hasta ahora el arquero mexicano.

"En 2007 logré estar en la final de la Copa del Mundo, donde solo clasificaban cuatro, y ahí obtuve el segundo sitio de manera indidividual. Además, tengo varios cuartos lugares como en la Universiada Mundial y el Campeonato Mundial. También los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 son parte de esas hazañas donde ganamos el oro en equipo", recordó el mexicano de 33 años de edad.

Así como Juan René Serrano, hay otros atletas que ya tienen un largo camino en sus carreras deportivas y este ciclo olímpico será para ellos su último estirón para alcanzar la meta Tokio 2020, aunque algunos de ellos podrían quedarse en el intento.

María Espinoza

La taekwondoín tiene 15 años en el alto rendimiento, sin embargo, ya desde el 2017 se ha planteado objetivos concretos y solo en ese año compitió en el Mundial de Corea, donde obtuvo la medalla de bronce. Ahora, para 2018 aún no define en qué torneos regresará al tatami, pero sí que lo hará en junio. Además, la triple medallista olímpica y mundial decidirá antes de los Panamericanos de Lima 2019 si continúa con el ciclo olímpico.

Paola Espinosa

La clavadista ya tiene más de 20 años de trayectoria deportiva y el año pasado tomó un descanso para realizar otra etapa en su vida personal: ser mamá. Paola regresó a los entrenamientos a finales de 2017 y buscará ser parte de la delegación mexicana que asistirá a Barranquilla 2018, después pensará en sí continuará con el ciclo olímpico. "Sigue en pie el objetivo, espero poder estar lista. Ahora sería muy adelantado decir que sí voy a estar".

Nuria Diosdado

La sirena lleva 16 años de carrera deportiva , en la que ha logrado ser un referente para las nuevas generaciones. Ahora, en este ciclo olímpico, Diosdado buscará competir en sus terceros Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero aún no define bien si irá por otros Olímpicos. Desde el año pasado hubo un cambio generacional en el equipo mexicano de nado sincronizado y en esta nueva etapa sería el último jalón de Nuria y dejar así un legado a los nuevos talentos.

Horacio Nava

El marchista lleva 20 años en la disciplina de los 50 kilómetros, una distancia que requiere mucha resistencia física. El chihuahuense este año tiene claro en clasificar a Barranquilla 2018, pero un plan a largo plazo todavía no lo define, ya que ello lo decidirá su cuerpo. Nava ha mantenido presencia de manera constante en las competencias donde México asiste como delegación, pero a sus 35 años de edad admite que ya nada puede tener claro.