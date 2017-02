Barrios debe recuperar nivel

Ciudad de México

Después de la lesión que le impidió competir en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y que lo ha mantenido sin actividad, para Juan Luis Barrios podría complicarse la clasificación al Campeonato Mundial, ya que deberá llegar en un nivel óptimo a las justas en las que buscará la marca que lo lleve a la justa.

"Después de esta lesión debo iniciar un proceso selectivo desde cero, tengo que enfocarme pri- mero en una prueba y luego dar la marca mínima para pertenecer a la selección del Campeonato del Mundo, tengo confianza de retomar ese nivel", señaló.

"Sin embargo, los planes van encaminados hacia un nuevo ciclo, donde seguramente estaré viendo la parte culminante de mi carrera deportiva, no es el objetivo principal el Campeonato del Mundo, pero sí llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y así mostrarme durante tres años, ya como un corredor más en las pruebas de ruta, para también de esa manera darle final a mi trayectoria en la élite", declaró Barrios.

En este ciclo, el fondista quiere incursionar por completo en las pruebas de maratón; sin embargo, para el Mundial, el cual se realizará en Londres, Inglaterra, del 5 al 13 de agosto, intentará dar la marca en los 10 mil metros planos.

"El tiempo es óptimo para dar el registro que solicitan, quisiera estar en el Mundial en los 10 mil metros planos, pero ahora la desventaja es retomar la actividad después de la lesión; es decir, abrir de nuevo las puertas en la pista, tener un lugar y el nivel, eso puede complicar que llegue a ese evento en Londres, pero desde mi perspectiva siento que es muy factible que se dé una marca en esa distancia por debajo de los 28 minutos, y con eso competir en la justa", explicó.

Incluso, Barrios no solo quiere clasificar con la finalidad de par- ticipar en el evento mundial, sino tener una actuación destacada, a pesar de los problemas.

"El hecho de estar a ese nivel y portar la playera de la selección nacional es alta, por lo que no solo se trata de clasificar y hacer un papel discreto, sino de siempre ser protagonista; se me pasaron los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y la idea en el Mundial sería no únicamente pasar a la final, sino quedar dentro de los mejores ocho competidores, además de buscar bajar mis tiempos y posiciones".

Agregó: "siempre se habla que el atletismo mexicano está en decadencia o que si los atletas de hace algunas décadas eran mejores que los de hoy, pero puedo decir que continúo en este deporte con la misma responsabilidad y el mismo compromiso".

El maratón está en sus planes en este mismo ciclo olímpico, pero aún no ha tomado la decisión para dar ese paso.

"Es una idea que debe madu- rarse, quiero hacer la prueba de maratón, pero hay que entender que estoy practicando el atletismo desde las categorías infantiles, así que son muchos años de trabajo físico, y la intensidad que hay para las pruebas de cinco y 10 mil metros es muy demandante", aseguró.

"Así que por la edad deportiva es más factible buscar una distancia de 42 kilómetros, los medios maratones los he hecho en los últimos seis o siete años y creo tener una de las mejores marcas a nivel nacional".