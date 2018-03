Atleta mexicano quiere mejorar su marca personal en Valencia

Ciudad de México

El fondista mexicano Juan Luis Barrios viajó a Madrid, España, para realizar una etapa de preparación rumbo al Campeonato Mundial de Medio Fondo que se celebrará en la ciudad de Valencia, el 24 de marzo.

“Será la primera ocasión que formaré equipo en una selección nacional de 21 kilómetros, y es para mí una de las distancias que más me llama la atención y donde me siento muy cómodo. Me faltaba esta participación al ya participar en Cross Country, Indoor y al aire libre, y ahora cierro con este medio maratón, el cual tendrá un recorrido muy rápido. Ahí se estableció la marca mundial del año pasado para la rama femenil y estoy seguro que esta edición será una de las mejores”, declaró Barrios.

El fondista mexicano, quien logró hace unas semanas el sitio 21 en el Maratón de Tokio con 2:10:54 horas, se ha puesto como objetivo correr el evento en un tiempo entre una hora y 30 segundos y una hora y un minuto.

“Lo importante es estar en la competencia y ver cómo se mueven los competidores, sé que correrán para lograr récord del evento y posiblemente para la marca mundial. Soy consciente de lo que tengo en las piernas y a un mes del maratón de Tokio sería difícil exigirme a tope, así que voy a dar mi mejor esfuerzo para obtener un récord personal y algo que me coloque en la pelea”, explicó el deportista.

Después de correr ese medio maratón, Barrios volverá a las competencias de pista ya que quiere buscar su pase, en cinco mil metros y 10 mil metros, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, lo cual sería su quinta participación en la justa regional.

“El clasificatorio de maratón fue en diciembre pasado y no participé, además no era mi interés en esa prueba dentro del Centroamericano, por eso fue que elegí un maratón popular. Buscaré el boleto a Centroamericanos en esas dos pruebas dentro del Campeonato Nacional de junio en Monterrey, y después me enfocaré de nuevo en el maratón donde quisiera competir en uno a finales de año. Barranquilla sería ya mi despedida de la justa centroamericana”, señaló el atleta.

El fondista mexicano se trasladará a Valencia el 22 de marzo y ahí se reunirá con el resto de la selección mexicana que participará en el certamen mundialista. Esmeralda Rebollo, Mayra Sánchez y Jesús Torres, son los otros tres integrantes.

“Todo el trabajo que se hizo para el maratón de Tokio tratamos de prolongarlo para este evento de medio maratón”, finalizó.

Desde los Panamericanos de Toronto 2015, donde logró el oro en cinco mil metros y el bronce en los 10 mil, Barrios no competía como parte de una delegación mexicana. Para el proceso de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, decidió no continuar por una lesión.