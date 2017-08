Mi máscara es la más valiosa: Atlantis

Ciudad de México

Atlantis, quien dijo que a él y a cualquier gladiador le hubiera gustado despojar de su máscara a Doctor Wagner Jr., dejó en claro que la careta más valiosa de la lucha libre es la de él.

Luego de la ampliación del vínculo entre el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y el Seguro Popular en la Arena México, Atlantis fue cuestionado acerca de cuál máscara en la actualidad, incluida la de Wagner Jr. antes de perderla, es la más valiosa y sin dudarlo respondió que la de él, incluso sobre Hijo del Santo o Blue Demon Jr.

"(La de Atlantis) es la máscara más valiosa de la lucha libre, claro, he hecho más logros personales y en la Arena México, La Catedral de la lucha libre", comentó a Notimex.

Lo que sí reconoció es que a él o a cualquiera que se dedique al arte del pancracio le hubiera gustado apostar y ganar al 'Galeno del mal'.

"Son máscaras muy famosas, que todo mundo quisiéramos tener, él trabaja en otra empresa, tiene otras rivalidades y de ese compromiso (ante Psycho Clown) pensó que a lo mejor iba a ganar y más adelante buscaba a Atlantis, no sé...", dijo el 'ídolo de los niños'.

Añadió que no vio la lucha del sábado entre el 'Galeno del mal' y el 'Psicópata del ring', pero que la juventud del segundo se impuso y que al rudo no le salieron los planes.

"En la baraja luchística todo se vale arriba del ring, uno anda de hablador, agarra el micrófono y se compromete, lo que yo he hecho y me he comprometido me ha favorecido de salir triunfador, pero eso a veces pasa cuando se enfrenta a uno más joven", indicó.

El luchador, quien todavía requiere del apoyo de una muleta para caminar luego de la lesión que sufrió en una pierna, dijo que pronto comenzará su rehabilitación, en espera de volver este mismo año a la actividad.

"No es una lesión sencilla, se me rompió el tendón del cuádriceps de la pierna, se requiere mucho tiempo (de recuperación), falta la rehabilitación y de eso depende, puede ser tardado o muy rápido".

Finalmente, agregó que "aún no entro a rehabilitación, tengo una rodillera fija, la rehabilitación empieza el 7 de septiembre y te empiezan a valorar y depende de eso. Voy bien, los músculos están fuertes y sigo las indicaciones del doctor".