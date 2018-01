Torear en Lerdo apasiona a Arturo Gilio

Lerdo, Durango

Arturo Gilio Quintero se está preparando para su debut como profesional ante el público lagunero el próximo 3 de marzo en la Plaza de Toros Lerdo, donde tendrá un mano a mano con Guillermo Hermoso de Mendoza, un encuentro muy esperado.

Luego de prepararse a conciencia en España, el novillero está a la espera de actuar ante su gente y demostrar la madurez adquirida, abriéndose camino por mano propia, alejándose de la sombra de su padre.

"Mi papá me lo ha señalado, que él podía tocar la puerta una vez, pero las demás las tengo que abrir yo cada tarde”.



"Estoy muy contento de presentarme ante el público que me ha visto crecer, muy ilusionado de torear ese día, en una plaza que es muy importante para mí, ahí han toreado todos mis profesores de Torreón, mi papá, mi maestro en la escuela taurina Rafael Cortés, el novillero José Luis Orozco y pasar por donde ellos lo hicieron me hace sentir bastante ilusionado y con ganas de salir al ruedo", expresó.

"Poco a poco tratamos de ir mejorando, de crecer para seguir actuando en más plazas. La gira por Europa me permitió madurar, sobre todo como persona y torero, me sirvió para darme cuenta lo que es la profesión, el estar viviendo solo en España, entrenando prácticamente todo el día, porque estuve cien por ciento metido al toro, lo que me permitió seguir evolucionando y pulir ciertos detalles de mi toreo”, expuso.

Arturo hace su carrera con méritos propios, a la sombra de su padre, pero abriendo camino por méritos propios.

Y estar ante esta nueva oportunidad es para Arturo un compromiso del que quiere salir airoso, “estoy un poco presionado por mi debut, porque es la primera vez ante el público lagunero como profesional, además de lo importante que es este compromiso, lo que representa y lo que espera el aficionado.

La gente querrá verme en el nivel que estuvo mi padre cuando fue novillero, por eso es también una presión más, pero creo que con la entrega y con ganas se puede lograr”, dijo.

Lamentó que no pueda torear en su casa, por impedimento de la Ley. “Aquí tuvimos el infortunio de que se prohibieron las corridas de toros en Coahuila, pero no queremos dejar de hacer afición en La Laguna, vienen dos carteles importantes, el 24 de febrero con el rejoneador Andy Cartagena en mano a mano con Juan Pablo Llaguno y el 3 de marzo donde estaré en el mano a mano con Guillermo”.

“Desde chico soñaba con torear frente a mi gente y se está llegando el momento. Estoy listo para triunfar”, afirmó.



“Me gustaría que volviera la fiesta a escenarios como el Coliseo Centenario, me dolió mucho cuando prohibieron las corridas, porque fue ahí donde por primera vez toré un becerro, donde entreno a diario”, añadió.

LA PREPARACIÓN

Arturo Gilio Jr. ha estado muy ocupado en las ganaderías, “he estado preparándome bastante en el campo, toré desde que llegué de España cuatro o cinco novilladas, he entrenado fuerte.

El ganado de España se mueve un poco más, tiene más volumen y eso sirve para evolucionar y entrarle a todo tipo de toro. La novillada del 3 de marzo, que es de La Estancia, viene con un promedio de 400 kilos, así que es garantía por ese lado”.

El objetivo que tiene el joven novillero en este año es que la gente conozca quién es Arturo Gilio, tanto en México como en España, dejar qué hablar en cada tarde.

