Antonio Lozano seguirá trabajando de la misma forma

Ciudad de México

El presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), Antonio Lozano, otorgó una conferencia de prensa donde indicó que seguirá trabajando de la misma forma como la hacía desde antes de que entrará en un proceso penal.

"El atletismo ha sido mi vida desde 1979 y hoy soy el presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. Nosotros tenemos dos años que no recibimos recurso del erario federal y entiendo que como Asociación Civil soy un colaborador gubernamental y es bien cierto que los atletas no representan a la federación sino a México y nosotros lo que hacemos es crear los criterios para llevarlos a los eventos internacionales, así que seguiremos trabajando con el apoyo o no de ese recurso del Gobierno Federal", mencionó Lozano.

La Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo (IAAF) le dio el respaldo al titular de la Federación Mexicana de la especialidad, Antonio Lozano, para continuar al frente del deporte en nuestro país.

"Nunca se había visto al atletismo tan fuerte como ahora y el seguirá al frente del atletismo mexicano, ya que para la Federación Internacional esta Asociación Civil es la más fuerte que nunca", dijo César Moreno, representante de la IAAF en México.

Mientras tanto, Lozano señaló que recibió durante su estancia en el penal, muestras de apoyo de las federaciones internacionales.

"Tuve 900 mensajes de apoyo durante todo mi proceso y las Asociaciones del país estuvieron dando el apoyo a mi persona. Todos los presidentes del continente americano estuvieron permanentemente comunicados con el equipo de trabajo", dijo Lozano.

Además, el federativo, después de salir del Reclusorio Sur en la Ciudad de México, indicó que se mantendrá firme con sus criterios de selección, por lo que el Nacional será el único filtro para clasificar al Mundial de Atletismo en Inglaterra. Así, hasta la subcampeona olímpica, Guadalupe González, deberá competir en el evento.

"La medalla olímpica fue el año pasado, quién nos garantiza que un deportista que fue medallista olímpico este al 100 por ciento para competir en un campeonato mundial, inclusive los campeones olímpicos tienen un proceso para ser seleccionados. Nosotros tenemos el calendario hasta el 2020 y en el caso de la marcha deben de competir en el Nacional y tener la marca que exige la IAAF y puede competir en el evento que convenga a sus intereses y nosotros no estamos peleando con eso", dijo Lozano.