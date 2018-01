No hay edad para soñar: Antonio Argüelles

CIUDAD DE MÉXICO

Cumplir el caprichoso reto de los Siete Mares a sus 58 años de edad fue solo un peldaño más en la exitosa trayectoria del nadador mexicano Antonio Argüelles, quien recibió el año 2018 con la nominación y posterior acreditación del título al Hombre del Año otorgado por la Asociación Mundial de Natación de Aguas Abiertas (WOWSA por sus siglas en inglés).

"Fue una noticia que me tuvo varias horas esperándola. Somos cuatro categorías las que premia la WOWSA y poco a poco fueron dando los resultados y el mío fue el último. Me llenó de muchísimo gusto, fue algo que cuando me nominaron fue complicado, estuvimos 13 nadadores a nivel mundial de 12 países y eso siempre te pone en un contexto totalmente diferente y cada uno de esos 13 nadadores teníamos las mismas posibilidades, y que a final de cuentas yo haya resultado ganador, me llena de mucho gusto y de mucho orgullo", dijo Argüelles a La Afición.

Sin embargo, El 'Aquaman' oriundo de la Ciudad de México y fundador de la Federación Mexicana de Triatlón se ha logrado mantener constante en su disciplina pese a que los años siguen su curso, pues este 2018 cumplirá 59 y puede presumir el haber sido nominado al Premio Nacional de Deportes en dos categorías, así como ganar el galardón al hombre del año en dos ocasiones (2015 y 2017).

Para Antonio, hay dos principios básicos para conseguir el éxito sin importar el deseo que uno se proponga ni mucho menos la edad.

"Te mentiría si te dijera qué edad tenían los otros 12 participantes, pero yo creo que hay dos mensajes fundamentales: No existe edad para tener deseos, que los deseos que tenemos como seres humanos, hay que buscar cómo los concretamos y cada quien puedo hacerlo de diferentes maneras. En mi caso, con mis 58 años yo tuve un deseo que era poder lograr los Siete Mares y que no hay edad para tener deseos".

Como segundo requisito que, a decir del experimentado nadador, es el que como sociedad le exijamos más y mejores espacios deportivos a las autoridades, donde desde temprana edad comience a sembrarse el gusto por la activación física.

"En México tenemos que tomar conciencia de que tenemos que movernos y yo creo que ahí como ciudadanos mexicanos tenemos dos retos: uno, como personas, activarnos físicamente y dos, exigirles a nuestros gobernantes tener espacios donde podamos movernos. Que hagan de la ciudad nuestro gimnasio", recomendó.

NO HAY REVANCHA

Antonio, quien también presume haber iniciado el camino en la natación desde los 8 años, así como el haber completado el reto de la Triple Corona en dos ocasiones, estuvo nominado recientemente en la última entrega del Premio Nacional de Deportes, y aunque no pudo lograr dicha distinción en las dos categorías en donde aparecía su nombre, se fue satisfecho por el simple hecho de haber sido considerado.

"Yo creo que nunca lo vería como una revancha, creo que fui muy afortunado el haber sido nominado en dos categorías. Para la de atleta no profesional si yo hubiera estado en el jurado nunca hubiera votado por mí, hay jóvenes que están en su cúspide deportiva y me dio muchísimo gusto de los ganadores y en el tema del mérito deportivo igual y cuando cumpla 60 años me lo dan (bromeó). No me preocupa, no son revanchas, para mí lo que es fundamental", sentenció.

RETOS FUERA DEL AGUA

Para este 2018 que recién comienza, Antonio destaca que seguirá con su labor en pro de la educación y la activación física en los jóvenes, dos puntos que considera sus "más grandes pasiones", y aunque no tiene contemplado realizar algún reto que implique el nado en aguas abiertas, espera comenzar a escribir su libro en donde refleje su vida y la experiencia vivida en los Siete Mares.

Además, prometió a su familia que, después de dos años de vacacionar en lugares con aguas heladas, este año lo hará en lugares donde pueda realmente disfrutar de su esposa e hijos a plenitud.